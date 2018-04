Marian Turski Marian Turski odpowiada prof. Zybertowiczowi Późno? Tak! Dlaczego? O powstaniu w getcie w odpowiedzi prof. Andrzejowi Zybertowiczowi.

O powstaniu w getcie warszawskim napisano już niemal wszystko. Ale nie ma rady – trzeba wracać do tematu, skoro osoba publiczna, z profesorskim tytułem (w skądinąd obfitującym w ciekawe konstatacje wywiadzie dla „Polska The Times”), używa fraz o „poczuciu wstydu (Żydów) za bierność w czasie Holokaustu”. „Holokaust poza wszystkim to również potworne upokorzenie – że nie walczyli, nie stawili oporu”. – Powstanie w getcie jednak wybuchło – stwierdza dziennikarz. „To już było na sam koniec” – odpowiada profesor. To prawda. Powstanie wybuchło na sam koniec, gdy większość ludności żydowskiej Warszawy (i Polski) została już zagazowana i wymordowana. Dlaczego? Spróbuję odpowiedzieć w kilku krótkich punktach. Choroba głodowa W normalnym czasie przeciętny człowiek, by móc żyć i pracować, potrzebuje 2–2,2 tys. kalorii (ciężko pracujący powyżej 4 tys.). Ja otrzymywałem w getcie (łódzkim) ok. 700 kalorii. W getcie warszawskim dostawali przeciętnie mniej. Znane są zdjęcia zwykłych ludzi (uprzywilejowani mniej odczuwali głód), których dotknęła choroba głodowa, zwana inaczej charłactwem. Skóra i kości. W getcie warszawskim zespół wspaniałych lekarzy, pod kierownictwem dr. Izraela Milejkowskiego, oddał przysługę ludzkości, przeprowadzając – niemożliwe w normalnych, pokojowych warunkach – naukowe badania kliniczne nad chorobą głodową. Zacytuję fragment z wniosków końcowych. „Ustrój ginący z powodu długotrwałego wyniszczenia głodowego upodabnia się do gasnącej świecy: życie zanika stopniowo, bez widocznych gołym okiem wstrząsów. Głodujący leniwieje. Jest skąpcem strzegącym z uporem resztek swojego stanu posiadania, tj. ostatnich zapasów energii. Wydatkuje je minimalnie. Ruchy są oszczędne, jak gdyby obliczone. Ich powolność lub nawet bezruch, trwający nieraz w ciągu dni, dążenie do pozycji leżącej, senność, milczenie, hamowanie odruchów, uśpienie psychiki – oto pospolity obraz charłactwa, na którym głód wycisnął swoje piętno”. Broń Nie można planować zbrojnego oporu, gdy nie ma się broni. Obszerny to temat, ograniczę się do jednego epizodu. Gdy Jan Karski odważnie zdecydował się, by spotkać przywódców dwóch partii żydowskich w getcie, usłyszał od nich skargę na dowódcę AK gen. Roweckiego-Grota, że ignoruje ich prośby o dostarczenie broni do getta. Prosili, by Karski tę skargę przekazał bezpośrednio gen. Sikorskiemu, z pominięciem Grota. Karski powiedział im, że w kraju podlega Grotowi i musi jemu o tym wcześniej zameldować. Co też i uczynił. Rowecki wyraził zgodę na przekazanie skargi do Londynu, ale wytłumaczył Karskiemu, dlaczego dostawy do getta są minimalne: broni ma niewiele, musi ją gromadzić na godzinę W, a broń dostarczona do getta przyda się tylko na krótko i w końcu wpadnie w ręce Niemców. Jeśli dostanie rozkaz z Londynu – zmieni postępowanie. Po latach Karski (miałem zaszczyt, że mnie obdarzył przyjaźnią) powiedział mi: panie Marianie, mnie przekonały wówczas słowa Komendanta. I dodał: później okazało się, że powstanie w getcie trwało o wiele dłużej. Czy mogli przewidzieć My dzisiaj wiemy, co i kiedy stało się z Żydami polskimi i europejskimi. My wiemy, że nastąpiło gwałtowne przyspieszenie Endloesung, czyli „ostatecznego rozwiązania” kwestii żydowskiej po najeździe Hitlera na ZSRR i po nieudanej próbie zdobycia Moskwy. Gdy wczytujemy się w teksty źródłowe (np. dzienniki Hansa Franka), to przekonujemy się, że dla samych Niemców była to nagła eskalacja. Po nocy kryształowej w 1938 r. zakładali, że potrzeba im 10 lat na pozbycie się Żydów z obszaru Rzeszy. Pozbycie się nie oznaczało jeszcze wtedy wymordowania – raczej zmuszenie do emigracji... Czy Żydzi w getcie warszawskim byli jasnowidzami? Czy mogli przewidzieć tak gwałtowne przyspieszenie? Czy w Europie ówczesnej, czy w świecie ówczesnym ktoś mógł sobie wyobrazić wymordowanie całego narodu? Kiedy podzi

