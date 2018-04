Adam Krzemiński Trauma wojny trzydziestoletniej Trzy trzydziestoletnie Wojna, która czterysta lat temu rozpaliła Europę na trzydzieści lat, pozornie nie dotknęła Polski. W praktyce jej konsekwencje odczuliśmy dotkliwie.

Prisma Archivo/Alamy Stock Photo/BEW „Śmierć króla Gustawa II Adolfa w bitwie pod Lützen” – obraz szwedzkiego malarza Carla Wahlboma. Polska trauma XVII w. to wojny moskiewskie, kozackie, szwedzkie, tureckie. Natomiast wojna trzydziestoletnia (1618–48) pustosząca Niemcy, przeszła bokiem – przez Śląsk i Pomorze. Pozostawiła nam kaplicę czaszek w Kudowie-Zdroju, namalowany przez Rembrandta portret lisowczyka, a także wiersz wywodzącego się z Bolesławca ojca literatury niemieckiej Martina Opitza wdzięcznego za to, że Rzeczpospolita dała mu w Gdańsku schronienie. Nie jest pewne, czy była to jedna długotrwała wojna, czy może ciąg wojen w różnych sprawach: o emancypację czeskich stanów, o wypchnięcie protestantów z Rzeszy przez katolickiego cesarza, o nowy układ sił w Europie Środkowej.

Taka jest teza Herfrieda Münklera, autora wydanej w tym roku książki „Der Dreißigjährige Krieg: Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618–1648” (Wojna trzydziestoletnia. Europejska katastrofa. Niemiecka trauma 1618–1648). Ten głośny w Niemczech historyk uważa, że po „drugiej wojnie trzydziestoletniej”, jak nazywa się okres 1914–45, jesteśmy właśnie w trakcie trzeciej – obejmującej konflikty wokół Syrii, Jemenu, Libii oraz północnej i subsaharyjskiej Afryki. W 1618 r. protestanckie czeskie stany zbuntowały się przeciwko katolickim Habsburgom. Mimo rzekomego wsparcia ze strony protestanckich książąt Rzeszy, a także Holendrów i króla angielskiego, Czesi zostali pozostawieni samym sobie i w 1620 r. rozgromieni pod Białą Górą. Kogo z buntowników nie zamordowano, ten emigrował, m.in. do Rzeczpospolitej (członkowie ruchu społeczno-religijnego braci czeskich ze słynnym pedagogiem Amosem Komeńskim). Na tym wojenny epizod mógłby się zakończyć, gdyby cesarz i wspierana przez papieża i Hiszpanię Liga Katolicka nie uznali, że nadarzyła się świetna okazja do cofnięcia obowiązującego od 1555 r. w Rzeszy pokoju religijnego i wzięcia pod but protestantów. W 1625 r. żołnierze cesarscy pod dowództwem wybitnych kondotierów, Johana Tilly’ego i Albrechta Wallensteina ruszyli na północ, pustosząc protestanckie tereny aż po Bałtyk. Opoką protestantów dowodzonych przez Ernsta Mansfelda okazała się Dania. Szwecja pod berłem Gustawa Adolfa zaangażowana już była militarnie w Inflantach i Polsce, więc Francuzi namawiali Polaków do zawarcia z nią pokoju. Katolickiego kardynała Richelieu bardziej interesowało osłabienie cesarza niż krzewienie katolicyzmu w Rzeszy. Gustaw Adolf po przegranej w 1629 r. pod Trzcianą zawarł rozejm z Zygmuntem III Wazą i mógł się włączyć do „niemieckiej wojny”. W lipcu 1630 r. wylądował na wyspie Uznam, a w listopadzie 1632 r. pokonał Wallensteina pod Lützen niedaleko Lipska (sam zginął w walce). Szwedzi stracili rozmach i w 1635 r. wycofali się nawet z części Niemiec. O to, by niemiecka wojna nie wygasła, zadbał Richelieu. Katolicka Francja zawarła z protestancką Szwecją sojusz przeciwko katolickiemu cesarzowi, by wyprzeć z Holandii habsburskich Hiszpanów. Nastąpił cały korowód zmiennych sojuszy wojskowych. Dania zmieniła strony i została zaatakowana przez Szwecję. Górę brali protestanci, a Francuzi i Szwedzi dochodzili do Bawarii, Austrii i Czech. O kongresie pokojowym mówiono już od 1637 r., ale dopiero po śmierci Richelieu (1642) i Ludwika XIII (1643) mogły się zacząć poważne sondaże, spotkania i rozmowy. Sytuacja polityczna, militarna, wyznaniowa, gospodarcza była tak zagmatwana, że trzeba było znaleźć zupełnie nowe zasady pokoju. Zabiegi ciągnęły się latami, równolegle z wybuchającymi i przygasającymi działaniami wojennymi. W Osnabrück już od 1645 r. debatowano nie tylko nad pokojem ze Szwecją, ale i nad wewnętrznym ustrojem Rzeszy. Najpierw cesarz zbojkotował te obrady, nie godząc się na udział w nich protestanckich stanów Rzeszy. Dopiero ponowna ofensywa szwedzko-francuska w kierunku Dunaju go „zmiękczyła”. W Münster, gdzie miano ustalić międzynarodową sytuację Rzeszy, obradowano sprawniej dzięki pośrednictwu papieża. Decydująca faza rozmów trwała od połowy maja do końca października 1648 r. Ale aż do 1650 r. nie było wiadomo, czy będzie pokój czy wojna, ponieważ przez dwa lata ważyły się losy wojsk zaciężnych, które – nieopłacane – na własną rękę mogły podjąć działania. Starcie państw i regularnych armii okazało się też wojną domową i konfrontacją watah najemników przez lata zajmujących się zabijaniem, gwałtami i rabunkiem. A ich ofiarami nie byli tylko żołnierze wrogich armii – którzy zresztą zmieniali barwy w zależności od żołdu – lecz ludność cywilna. Stąd kondotierów uważano za jeźdźców apokalipsy. Wymordowanie w 1631 r. ludności Magdeburga – 20 tys. ludzi – przez żołdaków Tilly’ego budziło w XVII i XVIII w. taką grozę, jak w XX w. zniszczenie Hiroszimy. „Wojna na pół wieku zdławiła w Niemczech lepsze obyczaje, przywracając dawną barbarzyńską dzikość” – pisał po 150 latach Fryderyk Schiller. Pokój westfalski wydawał się poecie i historykowi szczytnym dziełem ludzkiej mądrości. Ale cóż to wszystko miałoby nas obchodzić? Otóż „niemiecka” wojna trzydziestoletnia i nasz „potop” były naczyniami połączonymi. Gdy w Rzeszy wojna wygasała, pozbawieni zajęcia kondotierzy szli tam, gdzie się zaczynała – a powstanie Chmielnickiego oraz wojny szwedzkie i moskiewskie otwierały nowe żerowisko. Przykładem Szwed Erik Dahlbergh, który po pokoju westfalskim pilnował w Rzeszy spłat kontrybucji, a później na wezwanie Karola X Gustawa przybył do Polski, gdzie nadzorował (i wysadzał w powietrze) zdobyte twierdze. Zawdzięczamy mu opis i ilustracje przegranej przez husarię bitwy warszawskiej w 1656 r. Sienkiewicz będzie chwalił niemieckich najemników, że w służbie króla polskiego dadzą się Kozakom wysiec do ostatniego. Zmiana barw nie była kwestią honoru, lecz przypadku lub kalkulacji. Hieronim Chrystian Holsten, niemiecki najemnik Szwedów, był świadkiem rejterady polskiej szlachty pod Ujściem. Potem rabował w Polsce w barwach szwedzkich, a następnie dostał się do niewoli i otrzymał ofertę nie do odrzucenia: przejście do regimentu Lubomirskiego, który również rabował gdzie popadnie. Pisał: „Na pięknych Żuławach nie wskóraliśmy wiele poza tym, że zniszczyliśmy je i złupili” – a Żuławy były częścią Rzeczpospolitej. Chłopi żołnierzy nie lubili. Nie odróżniali zresztą najemnych wojsk w służbie szwedzkiej od jednostek służących na żołdzie koronnym, bo i jedni, i drudzy mówili w obcym języku, na ogół po niemiecku. Trudno było poznać, którzy są „nasi”. Holsten zapamiętał, jak chłopi nocą rąbali „swoich”, wołając: „sabito, pohanski syn skurfessin”. W fundamentalnych „Polsko-niemieckich miejscach pamięci” Tomasz Łopatka i Hilmar Sack pokazują, jak niemiecka trauma wojny trzydziestoletniej zazębia się z naszą traumą potopu. A historyk Bogusław Dybaś porównuje sienkiewiczowski obraz zdrajcy Janusza Radziwiłła z schillerowskim dramatem Wallensteina. Kończący tamtą wojnę pokój z 1648 r. o tyle nie miał wiele wspólnego z Polską, że formalnie neutralna Rzeczpospolita nie była sygnatariuszem systemu westfalskiego, a więc nie zaliczała się też do nowych mocarstw. Ale nie bardzo wtedy „w Polszcze” wiedziano, czy to źle czy dobrze. Inaczej w Niemczech, gdzie w XIX w. protestanccy patrioci wieszali psy na traktacie z 1648 r. jako paraliżującym Rzeszę. Oburzano się, że otworzył drzwi Ludwikowi XIV do aneksji Strasburga w 1681 r., a Napoleonowi do likwidacji w 1806 r. Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Na początku XX w. tylko nieliczni prawnicy i teolodzy bronili westfalskiej konstrukcji, a w czasach Republiki Weimarskiej Hitler zapowiadał „zniszczenie francuskiego systemu z roku 1648”. Jeszcze w 1959 r. historyk Fritz Dickmann, analizując pokój westfalski, stwierdził, że był „jedną z wielkich katastrof w naszych dziejach”. Pokój westfalski zmienił na półtora wieku układ sił w Europie. Rzesza i Habsburgowie utracili Alzację oraz – teraz już oficjalnie – twierdze w Lotaryngii. Uznano też odłączenie się Szwajcarii od Rzeszy i Niderlandów od Hiszpanii. Król szwedzki otrzymał część Pomorza i kilka prowincji w Niemczech północnych, co uczyniło go członkiem Rzeszy z prawem wglądu w jej sprawy wewnętrzne. Rozrosła się Brandenburgia, co za ćwierć wieku doprowadzi do jej konfrontacji zbrojnej ze Szwecją. Zmieniono także konstytucję Rzeszy zapisaną w 1365 r. w Złotej Bulli Karola IV. Utrzymano postanowienia pokoju religijnego z 1555 r. A Stany Rzeszy otrzymały prawo samodzielnego zawierania sojuszy bez zgody cesarza. Przy czym król Francji otrzymał prawo delegowania swojego przedstawiciela na obrady sejmu Rzeszy. Tym samym wraz z królem Szwecji stał się gwarantem pokoju. Francja tryumfowała w rywalizacji z Habsburgami, którzy przegrali rywalizację w Rzeszy z protestantami. Bourbonowie stali się gwarantami słabości władzy cesarskiej w Rzeszy, a za ich przykładem Romanowowie staną się w XVIII w. gwarantami bezsiły Rzeczpospolitej. Rok 1648 nie położył kresu wojnom. Nawet ich nie odsunął od Niemiec. Ale je ucywilizował. Skończył się czas najemnych watah, zaczął – wojen gabinetowych, w których strzelać do siebie będą stałe armie. Już w 1675 r. Brandenburczycy pokonali Szwedów pod Fehrbellin, tworząc pierwszy mit militarny wschodzących Prus. Po czym Fryderyk II – jakkolwiek by było elektor Rzeszy – wywołał wojny z dwoma innymi członkami Rzeszy, z habsburską Austrią o Śląsk oraz z Saksonią (a także Rosją i Francją) o wszystko. I zrządzeniem losu ją przetrzymał, a nawet wygrał. A po zainicjowaniu pierwszego rozbioru Polski, awansował do rangi przywódcy nowego mocarstwa w środku Europy. Zaczął się zmierzch wieloetnicznych, wielowyznaniowych federacji, jak Rzesza czy Rzeczpospolita. Obie zniknęły niemal w tym samym czasie – w 1795 i 1806 r. zlikwidowane siłą przez bardziej wydajne oświeceniowe monarchie absolutne. Rzeczpospolita szlach

