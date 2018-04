Andrzej Brzeziecki La Chatte-Kotka, słynna kobieta-szpieg Kotka, która kochała kąpiele Chciała być Joanną d’Arc XX w. i uratować Francję przed III Rzeszą, skończyła jako zdrajczyni, która wydała Niemcom przyjaciół. Gdy po wojnie sąd skazał ją na karę śmierci, okrzyknięto ją najsłynniejszą kobietą-szpiegiem od czasów Maty Hari.

Rue des Archives/AGIP/Granger/Forum Mathilde Carré, znana też jako La Chatte – Kotka, przed sądem, styczeń 1949 r. Był ranek 18 listopada 1941 r., okupowany Paryż budził się do życia. Mathilde Carré, znana też jako La Chatte – Kotka, wchodziła na wzgórze Montmartre, na którego szczycie bieliła się widoczna z wielu kilometrów sylwetka bazyliki Sacré-Coeur. To w tej dzielnicy mieściła się główna siedziba siatki szpiegowskiej Interallié, którą Mathilde współkierowała z Polakiem Romanem Czerniawskim. Tu też sama miała jedno z konspiracyjnych mieszkań. Chciała teraz do niego dotrzeć i zabezpieczyć ważne dokumenty.

Był ranek 18 listopada 1941 r., okupowany Paryż budził się do życia. Mathilde Carré, znana też jako La Chatte – Kotka, wchodziła na wzgórze Montmartre, na którego szczycie bieliła się widoczna z wielu kilometrów sylwetka bazyliki Sacré-Coeur. To w tej dzielnicy mieściła się główna siedziba siatki szpiegowskiej Interallié, którą Mathilde współkierowała z Polakiem Romanem Czerniawskim. Tu też sama miała jedno z konspiracyjnych mieszkań. Chciała teraz do niego dotrzeć i zabezpieczyć ważne dokumenty. W jakiejś uliczce spostrzegła podejrzanie wyglądających mężczyzn. Jeden z nich podszedł do Carré i poprosił o dokumenty. Gdy je obejrzał, oddał i zasalutował. Kotka odetchnęła z ulgą, najwyraźniej szukano kogoś innego. Gdy jednak dotarła w okolice swojego mieszkania, zobaczyła w drzwiach domu mężczyznę w płaszczu i francuskim berecie. „Kazała nam pani na siebie długo czekać” – powitał ją z triumfalnym uśmiechem. Był Niemcem, ale jego francuski był bezbłędny. „Pani Mathilda Carré, z domu Belard. Niecierpliwiłem się, ale wiedziałem, że pani przyjdzie, bo kazałem panią śledzić od rana”. Gra była skończona – trwająca niemal dokładnie rok przygoda szpiegowska, którą przeżywała razem z Czerniawskim, właśnie dobiegła końca. Kobieta jeszcze tego samego dnia trafiła do więzienia la Santé, gdzie została rozebrana i dokładnie przeszukana. Odebrano jej torebkę, w której miała cenny notes. W końcu pozwolono jej się ubrać i zaprowadzono do zimnej, ponurej celi. Miała pustkę w głowie, jak potem wspominała, i była na skraju załamania. Noc spędziła, leżąc na pryczy w swym czarnym futrze. Z pobliża dochodziło bicie dzwonów kościelnych, marzyła o cudzie, który pozwoliłby jej wydostać się z celi. Oddać życie dla sprawy Jakie ścieżki, obok krętych uliczek Montmartu, doprowadziły ją do niemieckiego więzienia? Urodzona w 1910 r. Mathilde Belard pochodziła z dobrej, patriotycznej rodziny, mogła sobie pozwolić na wygodne życie i studia na Sorbonie. Miała też talent do wikłania się w różne romanse. Dla niektórych była piękną kobietą z ponoć niesamowitym i uwodzicielskim głosem, zdaniem innych jednak bardziej niż kotkę przypominała fretkę. Z pewnością miała duży urok osobisty. Niektórzy widzieli w niej nimfomankę. Mężczyźni ją lubili, a niektórzy wręcz pokochali, jak Maurycy Carré, który jej się oświadczył. Po ślubie małżeństwo wyjechało do Afryki Północnej. Mathilde szybko zrozumiała, że niewiele czuje do męża. Wkrótce jednak zaczęła coś czuć – ale była to odraza. Wojna zastała ją we Francji, podczas gdy Maurycy Carré został wysłany do Syrii. Służyła w Czerwonym Krzyżu jako pielęgniarka – za swe dokonania w czasie niemieckiej inwazji została nawet odznaczona. Mathilde wdała się też w romans z pewnym porucznikiem i zaszła z nim w ciążę. Wkrótce poroniła. Porucznik miał być wysłany do Afryki Północnej, a ona sama nie wiedziała, co ze sobą robić. Znienawidzony mąż, kochanek, nienarodzone dziecko, wojna – jej życie, jak potem napisała, przypominało beznadziejny bajzel. Nachodziły ją myśli samobójcze. Postanowiła jednak poświęcić się walce z niemieckim okupantem, który zajął północną część Francji, a upokorzonym Francuzom pozwolił rządzić się w kolaboranckim państwie ze stolicą w Vichy. Chciała więc oddać swoje życie dla sprawy – popełnić „pożyteczne samobójstwo”. Zamierzała przedostać się do Wielkiej Brytanii, gdzie mogłaby służyć jako pielęgniarka, ostatecznie jednak została w Tuluzie w nieokupowanej części Francji. Pewnego dnia, a był to 17 albo 18 września 1940 r., koleżanka zaprosiła ją na kolację do restauracji La Fregate. „Był to jeden z tych wieczorów spędzonych na żartach i plotkach – pisała potem. – Mimi zabijała czas w moim towarzystwie, a ja zastanawiałam się, co właściwie tutaj robię”. Traf chciał, że tego samego wieczoru w La Fregate kolację jadł polski pilot Roman Czerniawski. Przybył do Francji po klęsce wrześniowej, odbył tu kurs w prestiżowej École Supérieure de Guerre. Gdy w maju 1940 r. Niemcy najechali Francję, Czerniawski służył w I Dywizji Grenadierów – jego zadaniem było rozpoznanie. Gdy wszelka walka z Niemcami straciła sens, jego dywizja została rozformowana, a on sam zgodnie z rozkazem powinien przez południe Francji i Hiszpanię dostać się na Wyspy Brytyjskie. Zamiast tego został nad Sekwaną, gdzie pomagał w tajnej operacji ewakuowania polskich żołnierzy. Owładnięty myślą zbudowania siatki szpiegowskiej we Francji, za zgodą przełożonych pozostał w Tuluzie. Gdy jadł kolację w zatłoczonej restauracji La Fregate, ujrzał Mathilde – od razu uznał, że jest to kobieta, której potrzebował. Trzydziestoletni Czerniawski był kobieciarzem, ale tym razem szukał dziewczyny, z którą mógłby rozpocząć pracę wywiadowczą w Paryżu. Powód był prozaiczny: dwóch mężczyzn, idąc gdzieś szybkim krokiem, mogło budzić podejrzenia, mężczyzna z kobietą mogli zaś z powodzeniem udawać zakochaną parę. Polak zagadnął Mathilde jeszcze w restauracji: „Nazywam się Borni. Armand Borni” – przedstawił się, bo papiery na takie właśnie nazwisko miał w kieszeni. Dostał je od pewnej młodej wdowy, z którą wdał się w romans podczas wojennej zawieruchy. Teraz udawał pół Francuza, pół Polaka, co miało tłumaczyć jego akcent. Rozmowa zeszła na naukę francuskiego – Mathilde zgodziła się podszkolić językowo nieznajomego. Spotkali się już nazajutrz na pierwszej lekcji. To czy, i ewentualnie jak szybko, zostali kochankami, do dziś jest przedmiotem sporów. Pewne jest, że bardzo szybko się zaprzyjaźnili i nabrali wzajemnego zaufania. Roman wreszcie opowiedział Mathilde swoją prawdziwą historię i zdradził jej swoje plany. Francuzka zareagowała z entuzjazmem – tak, to było przecież to, czego szukała: będzie narażała życie, ale w słusznej sprawie. „Ty będziesz moim generałem, a ja będę twoim pułkownikiem!” – zawołała rozbawiona. Dyplomacja i łowy Para wkrótce udała się do Vichy, licząc na nawiązanie jakichś znajomości w tamtejszej administracji państwowej. To tam w jednym z hoteli amerykańscy dziennikarze, widząc, jak w barze Mathilde, siedząc z podkulonymi nogami, drapie dłonią skórzane obicie fotela, nazwali ją Kotką. Przezwisko przyjęło się jako pseudonim. To także w Vichy Mathilde zawarła znajomość, o której Czerniawskiemu nie powiedziała – z oficerem francuskich służb specjalnych, który kazał jej mieć Polaka na oku (po wojnie Czerniawski nie mógł uwierzyć, że tak szybko go zdradziła). W listopadzie 1940 r. para była już w Paryżu – jako kuzynostwo – i zaczynała werbować agentów. Szło to dość prędko, głównie dzięki właśnie objawionym talentom Kotki. Sama pisała potem: „Oczywiście we Francji było wielu mężczyzn i kobiet gotowych do pracy przeciw Niemcom, ale zawsze były też inne subtelne kwestie poglądów politycznych i uczuć. Wśród kandydatów na agentów byli partyzanci i przeciwnicy de Gaulle’a, ludzie, którzy kochali Wielką Brytanię i jej nienawidzili (…) itd. Ludzie o sprzecznych poglądach, ale zjednoczeni w nienawiści wobec okupanta. (…) Musiałam układać się z poszczególnymi agentami i używać dyplomacji, tak by sami deklarowali swoje poglądy. Jeśli któryś mówił: »Jestem gaullistą«, odpowiadałam »Oczywiście, będziesz pracował dla de Gaulle’a«. Gdy inny deklarował: »Wierzę w Wielką Brytanię«, odpowiadałam: »Twoje informacje powędrują prosto do Londynu«”. Raporty agentów miały zawierać ponad dziesięć różnych kategorii informacji – począwszy od sytuacji ogólnej w regionie po informacje o składach amunicji, paliwa oraz o ruchach wojsk. Agenci mieli dowiadywać się od dostawców wina, na podstawie zamówień, ilu żołnierzy stacjonuje w danej miejscowości, gdzie mieszka dowództwo dywizji, mieli obserwować lotniska, a w rejonach przybrzeżnych porty. Odnotowywać każdy ruch, każdy samolot, okręt i pojazd, mieli też liczyć pociągi, a nawet poszczególne wagony i to, co one przewoziły. Mieli też szukać wtyczek w fabrykach, dowiadywać się, jakie otrzymują zlecenia, co produkują i jakie są nastroje wśród robotników. Rysowanie szkiców lotnisk i zaznaczanie hangarów było tak samo istotne jak przysłuchiwanie się rozmowom w knajpach przy winie i przyglądanie się oznaczeniom na mundurach niemieckich żołnierzy bawiących się w barach. Wszyscy wreszcie mieli czytać gazety. Trochę później jeszcze Czerniawski i Kotka przygotowali dla swych agentów specjalne formularze z pytaniami. Czerniawski zrobił też kopie zdjęć niemieckich samolotów, by agenci mogli odróżnić junkersa od messerschmitta. Czerniawski i Carré byli właściwie amatorami w kwestii wywiadu, a jednak udało im się stworzyć chyba najbardziej skuteczną siatkę szpiegowską, jaka funkcjonowała w całej zachodniej Europie. Po 12 miesiącach Interallié miało blisko 200 współpracowników, a pod obserwacją wszystkie dywizje stacjonujące nad Sekwaną, wszystkie lotniska i porty, a także największe zakłady przemysłowe. Siatka dysponowała kilkoma mieszkaniami (dla Kotki liczyły się te, które miały wygodne łazienki) i cztery radiostacje. Raporty Interallié bez przeszkód docierały do Londynu – te większe, a było ich około setki, przez Hiszpanię, te krótsze i bardziej pilne – drogą radiową. Roman Czerniawski vel Armand Borni był szefem siatki i jej siłą napędową, ale niewiele mniej zależało do Mathilde Carré – to ona przemierzała Paryż tam i z powrotem w swoim czarnym futrze i czerwonym kapeluszu, które stały się jej znakiem rozpoznawczym, i kontaktowała się z agentami siatki. Sama też przynosiła ważne informacje, które pozyskiwała, flirtując z niemieckimi żołnierzami w kawiarniach i barach Paryża. Bardzo lubiła się z nimi droczyć i przekonywać ich, że Hitler wkrótce przegra wojnę. Cóż innego mogłam zrobić? Dobra passa nie mogła trwać bez końca. Niemcy w końcu – po nitce do kłębka – dotarli do Romana Czerniawskiego i aresztowali go. Tego samego dnia, 18 listopada 1941 r., niemiecki funkcjonariusz Hugo Bleicher aresztował Kotkę (wydała ją kochanka Czerniawskiego). Jak pamiętamy, najpierw osadzono ją w więzieniu, ale następnego dnia Bleicher zmienił taktykę – uraczył Mathilde wybornym śniadaniem i kawą, która stanowiła wówczas rarytas. Dzięki jej notesowi wiedział, jakie spotkania mia

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.