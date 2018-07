Wiesław Władyka Maciej Wierzyński: autobiografia polskiego inteligenta Spowiedź redaktora Opowieść Macieja Wierzyńskiego jest autobiografią polskiego inteligenta, aktywnego uczestnika polskiego losu, świadka kilku epok najnowszej historii Polski.

Jacek Barcz/EAST NEWS Maciej Wierzyński, 1977 r. Nie brakuje wspomnień dziennikarzy z czasów PRL, którzy opowiadają, jak pracowali, użerali się z cenzurą i zwierzchnikami, przepychali prawdę. Mało jest wspomnień tych, z którymi trzeba się było użerać, którzy kierowali i pilnowali. Dlatego wspomnienia Macieja Wierzyńskiego są tak cenne i tak wyjątkowe. Z podziwem trzeba dodać – i tak szczere. Sam przyznaje, że w PRL dość szybko osiągnął pozycję „burdelmamy”, do której zadań należało pilnowanie i kierowanie interesem. Siły wykonawcze – tak to nazwijmy – tego interesu to dziennikarze, w różnym stopniu dyspozycyjni i na różne sposoby wywijający się z udziału w prymitywnej propagandzie, oczywiście nie wszyscy.

Nie brakuje wspomnień dziennikarzy z czasów PRL, którzy opowiadają, jak pracowali, użerali się z cenzurą i zwierzchnikami, przepychali prawdę. Mało jest wspomnień tych, z którymi trzeba się było użerać, którzy kierowali i pilnowali. Dlatego wspomnienia Macieja Wierzyńskiego są tak cenne i tak wyjątkowe. Z podziwem trzeba dodać – i tak szczere. Sam przyznaje, że w PRL dość szybko osiągnął pozycję „burdelmamy”, do której zadań należało pilnowanie i kierowanie interesem. Siły wykonawcze – tak to nazwijmy – tego interesu to dziennikarze, w różnym stopniu dyspozycyjni i na różne sposoby wywijający się z udziału w prymitywnej propagandzie, oczywiście nie wszyscy. Ktoś musiał nimi kierować, zlecać i wymagać, ktoś musiał przenosić do zespołu polecenia płynące wprost z Komitetu Centralnego partii, a w specjalnych momentach osobiście pisać teksty kierunkowe i objaśniające wyższość socjalizmu nad kapitalizmem, tak w ogóle, ale i w szczegółach, zgodnie z wymogami kolejnych etapów. Wierzyński zaczynał na dobre swoją pracę dziennikarską w POLITYCE, ale rozwinął się w warszawskiej „Kulturze”, gdzie osiągnął pułap zastępcy redaktora naczelnego, o mało co, a zostałby głównym szefem. Działo się to w latach 70., w czasach tzw. propagandy sukcesu. Potem wylądował w Telewizji Polskiej, w redakcji sportowej, do której poszedł, bo już miał dość swojej dotychczasowej roli. Myślał, że tam się jakoś przechowa, co było złudną nadzieją, a wszystko – tzn. uprawianie zawodu dziennikarza i redaktora – zakończyło się wraz z ogłoszeniem stanu wojennego. Potem emigracja, jeszcze potem powrót do kraju, dzisiaj można zobaczyć 81-letniego Wierzyńskiego prowadzącego w TVN24 program „Horyzonty”, poświęcony polityce międzynarodowej. To w największym skrócie, przecież po drodze było wiele zygzaków, szarpaniny emocjonalnej, wahań i decyzji nagłych, czasami przypadkowych. Trzeba jednak właściwie, jak to się dzisiaj mówi, spozycjonować Macieja Wierzyńskiego w tej całej historii. Prawda, sam dostarcza licznych przykładów swojej niechlubnej – jak uważa – roli, nie oszczędzając siebie i precyzyjnie rekonstruując swoją mimikrę, sztukę lawirowania między przyzwoleniem i udziałem a oporem i obrzydzeniem. Opisuje, jak próbował wykonać jakąś zleconą, parszywą robotę (miał napisać paszkwil na Stefana Kisielewskiego), której się podjął, ale jednocześnie zrobić to tak, by się dzieło nie nadawało do druku wedle kryteriów obowiązujących na górze. Tak mu zresztą doradził nieoceniony Janusz Głowacki, kolega z tej samej redakcji i przyjaciel jeszcze szkolny. Owa mimikra, miotanie się pomiędzy czytelnikami a propagandą sukcesu, między prawdą a kłamstwem (Wierzyński lubi dopychać myśli do końca), rodziło coraz silniejsze poczucie bezsensu w uprawianiu tego rodzaju dziennikarstwa. Uwierać to zaczęło coraz bardziej – można się domyślać – gdy w drugiej połowie lat 70. pojawił się drugi obieg, gdy to, co na powierzchni, było ośmieszane i nakłuwane prawdami spod powierzchni. Przecież trzeba wystąpić w obronie Macieja Wierzyńskiego, mimo że on o to nie prosi. „Kultura”, mimo nędznych początków w latach 60., osiągnęła pozycję pisma bardzo czytanego, popularnego, cenionego. Stopka redakcyjna pokazywała niezwykły kapitał intelektualny tego tygodnika, jego wdzięk i artystyczny sznyt. Kapuściński, Osęka, Słojewski, Toeplitz, Małachowski, Czeszko, Bratny, Głowacki, Łubieński, Tomaszewski, Krauze, Garlicki, Skalski, Snopkiewicz, Mętrak, Kuśmierek. A wśród najmłodszych Torańska, Szymańska, Łopieńska, Ziomecki. To tak na wyrywki. Świetne teksty, znakomite reportaże, fotografie i grafiki… I wiadomo było, że głównym menedżerem tego interesu był Maciej Wierzyński, znakomity redaktor cotygodniowego wydania i troskliwy opiekun dla debiutujących. Był dla nich mamą – bez nieprzyzwoitego przedrostka. Wielu wówczas młodych dziennikarzy do dzisiaj z sentymentem wspomina tamtą szkołę – uczenia się pisania, gry z cenzurą, a także po prostu życia. Gdy Wierzyński na fali solidarnościowej wystawiał publicznie rachunek sam sobie i dziennikarstwu „burdelowemu”, adwersarze (m.in. Jerzy Urban) przeciwstawili jego ocenie ich zdaniem rzeczywisty, historyczny dorobek „Kultury”. Zawierała się w ich wywodach i taka myśl, że to pismo, jak wiele innych zresztą, przyczyniło się do przełomu 1980 r., ponieważ na różne sposoby, ryjąc pod reżimem, współkształtowało nową świadomość społeczną. Zaraz po podpisaniu Porozumień Sierpniowych to na jego łamach ukazał się wspaniały tekst Kapuścińskiego o odzyskanej godności i potrzebie uczenia się rzeczywistości na nowo. „Kultura” nie bez przyczyn została zresztą rozpędzona po grudniu 1981 r. Można założyć, że Wierzyński nawet by się z tymi uwagami zgodził, niemniej i wtedy, i dzisiaj, po latach, zdaje się reprezentować pogląd, że nawet jeśli wcześniej warto było się szarpać, wić się i chodzić zygzakami, by osiągnąć cokolwiek i nawiązać prawdziwą nić porozumienia z czytelnikami – a to było faktem – to on osobiście już dalej nie był w stanie. Miał dość, zmęczył się, nie był w stanie jeszcze raz ruszyć. Dość podobną deklarację złożył w grudniu 1981 r. Andrzej Krzysztof Wróblewski, gdy w POLITYCE trwała wewnętrzna dyskusja o dalszej przyszłości pisma. Nie potępiał kolegów, którzy chcieli nadal być potrzebni czytelnikom, ale sam z redakcji odszedł, by po kilkunastu latach zresztą do niej wrócić. W końcu sam Wierzyński w swoich wspomnieniach podaje przykłady obiektywnych dokonań dziennikarstwa tamtej epoki, teksty, tytuły, takie jak „Po Prostu”, „Przegląd Kulturalny”, POLITYKA i inne. Znakomitych autorów, którzy często swoją klasę potwierdzili także po 1989 r. Chcąc nie chcąc, były redaktor „Kultury” wpisuje się w szerszą dyskusję na temat PRL; zresztą jak na razie nie wykazuje gotowości do niuansowania jej obrazu. Lubi być wyrazisty, jednoznaczny, „felietonowaty”. Nie uprawia studiów seminaryjnych, nie dzieli włosa na czworo, bach i już. Często posługuje się intuicją, kategoriami estetycznymi i w każdej sytuacji wykazuje gotowość do doświadczania czegoś nowego, do odkrywania nowych prawd. Tego rodzaju ciekawość, nieustanne zadziwienie jest podobno niezbędnym składnikiem talentu dziennikarskiego, jest przeniesioną w dorosłość wrażliwością dziecka. I tak dowiadujemy się, że Maciej Wierzyński w wieku mniej więcej 70 lat zorientował się na konkretnym przykładzie, że politycy kłamią i kręcą. Od tamtej pory już im nie

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.