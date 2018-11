Jacek Żakowski Jacek Kuroń: ostatni wielki marzyciel Tęskniąc za Jackiem Jacek, do cholery, dlaczego Cię nie ma?! Zwłaszcza że dzięki tej książce znów jesteś.

Krzysztof Wójcik/Forum Jacek Kuroń w latach 80. Jesienią 2018 r. spotkałem Jacka Kuronia. Chcecie – to wierzcie. Nie chcecie – nie wierzcie. Spotkałem go w całej jego złożonej okazałości. Wielkiego i malutkiego. Zbawcę i szkodnika. Herosa i mitomana. Takiego, jaki był. Wspaniałego i czasem koszmarnie trudnego do zniesienia. Zagnieździł się w moim domu na kilka dni i nocy, przyprowadzony przez Annę Bikont i Helenę Łuczywo, współautorki 700-stronicowego „Jacka”. Jak wiele osób z mojego pokolenia, mam z Jackiem swoje przejścia, więc od początku wiedziałem, że łatwo nie będzie.

Od wyborów prezydenckich 1995 r., które dramatycznie przegrał (9,9 proc. głosów). Dla ludzi takich jak ja najpierw trwające blisko dekadę oddalanie się Jacka, a potem jego totalne odejście to jedno z największych przekleństw świeżo odzyskanej wolności. Pewnie każdemu z nas szczególnie brakuje jakiejś innej cząstki Jackowej obecności. Mnie najbardziej brakuje jego marzeń. Marzenia to wielka sprawa. Czy Państwu nie brakuje marzeń w naszej Polsce i w dzisiejszym świecie? Czy nie brakuje ich Państwu w naszej polityce? Nie mam na myśli złudzeń, od których trudno się w Polsce i na całym Zachodzie opędzić. Złudzenia są w polityce złe, szkodliwe i bywają groźne. Złudzenie końca historii, złudzenie świata, który będzie szedł już tylko do przodu, złudzenie Wielkiej Polski, złudzenie wyjątkowości Polaków, złudzenie, że możemy jak równy z równym mierzyć się z największymi, złudzenie, że można być szczęśliwym w oceanie nieszczęścia, złudzenie, że wódz nas wyzwoli albo że wszystko może być dobrze i jak coś jest niedobrze, to zawsze są jacyś winni… Takich głupich złudzeń nigdy nam w Polsce nie brakuje. Jacek Kuroń rzadko im ulegał, choć jako entuzjasta nie mógł ich uniknąć. Zdarzyło mu się to kilka razy – niestety z bolesnym skutkiem. Ale to go nie wyróżniało w jakiś istotny sposób. Marzenia, których mistrzem był Jacek i które go wyróżniały, to nie są złudzenia. Marzenia nie muszą odrywać ludzi od rzeczywistości. Marzenia dotyczą zmiany rzeczywistości. Nie kreują alternatywnych faktów. Budują alternatywne światy i realia. Wśród ważnych postaci polskiej polityki Jacek Kuroń był ostatnim wielkim marzycielem. Był w Polsce ostatnim liczącym się politykiem, który potrafił mieć wielkie marzenia, nie mając wielkich złudzeń. Czyli chodząc po ziemi. Za tymi marzeniami Kuronia tęsknię jeszcze bardziej po lekturze napisanej przez Annę Bikont i Helenę Łuczywo wielkiej biografii Jacka, która bez wątpienia stanie się teraz bestsellerem, podobnie jak uwodzące marzycielską mocą autobiograficzne książki, które sam pisał z pomocą różnych osób. Kuroń miał fantastyczne życie, choć lekkie ono nie było. Wojny, biedy, więzienia, represji, pokrzyżowanych przez politykę planów, katastrof jego kolejnych projektów i morderczych chorób w późnych latach trudno mu zazdrościć. Ale wielkie marzenia, które wiecznie go gnały, nadawały temu wszystkiemu sens i jakoś uszlachetniały nawet najgorsze doświadczenia. Nie potrafię uwierzyć, że cierpienie samo uszlachetnia. Ale że marzenia uszlachetniają cierpienie, jest dla mnie niemal pewne. Kuroń jest najlepszym dowodem. Anna Bikont i Helena Łuczywo cytują list Jacka do pierwszej żony, Gajki (Grażyny), w którym (będąc na dobrym rauszu po powrocie z festynu lipcowego na placu Defilad) odsłania on całą marzycielską naturę swojej obecności. „Chciałbym stworzyć dzieło – drogowskaz Manifest ludzkości. Powiedzieć, jak zmienić świat tak żeby (…) wszystkie dziewczyny [były] takie jak ty. A wszystkie dzieci takie jak Maciek. Żeby wszyscy mieli papierosy, wino, czereśnie i kolorowe skarpetki. Chciałbym stworzyć Partię Rewolucji. Chciałbym nauczyć ludzi wychowywać dzieci, kochać żony, tańczyć rocka i pić wino. Chciałbym napisać poemat, a może po prostu piosenkę, która kazałaby im (…) wziąć się za ręce i wywrócić tę skisłą ojczyznę, świat, i całować się, i iść, i śpiewać. (…) Wyobraź sobie stada kolorowej młodzieży, uśmiechy, śmiech, okrzyki. Kręci się potężna muzyczna karuzela. Cały największy plac w Europie ma najwyżej siedemnaście lat. Ty jesteś taka piękna jak ten plac. Jak to muzyczne kolorowe szaleństwo gówniarzy. Z nimi można robić rewolucję. Oni zrobią rewolucję. (…) Oni nie potrafią żyć w tym zasranym świecie urzędasów. Oni go muszą rozwalić. Ciebie mi tu brak, Grażyna. Gałczyńskiego mi tu brak. Chociaż mi jest potrzebny Majakowski”. Czy umiecie tak marzyć? Czy w naszej III RP i w naszej wymarzonej/wyśnionej Europie ktoś jeszcze potrafi marzyć tak jak Jacek? Czy na takie marzenie jest miejsce w naszym świecie, którym rządzą pragnienia – nie marzenia i lęki – nie nadzieje? Nie sztuką jest marzyć, bujając w obłokach. Sztuką jest, marząc, stać twardo na ziemi, a jeszcze większą sztuką, nawet będąc na rauszu i marząc półprzytomnie, widzieć, że stoi się po kolana w gnoju realności. „Pożądać i nie mieć gdzie, chcieć palić i nie mieć za co. Potrząsnąć tym placem, Warszawą, niech się obudzą. Oni sobie nie wybierali rodziców. Ojczyzny, wieku. Oni się rodzili płodzeni wódą. Oni sami szukają swojej drogi w zasranym świecie. W ojczyźnie, która dziś kończy osiemnaście lat i już dawno została kurwą”. Ufff! Takiego Jacka kochałem i za takim wciąż tęsknię. To był 1962 r. Jacek Kuroń miał wtedy 28 lat. Na ogół, czytając taki list młodego mężczyzny do ukochanej kobiety, pomyślałbym, że autor uległ szczeniacko-pijackiej wenie, która mija przed kacem. Ale książka Bikont i Łuczywo pokazuje, że to nie jest przypadek Kuronia. Na szali swoich marzeń poza przejmującymi słowami położył wkrótce swoją karierę, prywatność, wolność, życie w najdosłowniejszym sensie. Nie z beztroskiego ulegania marzeniom, bo bardzo bał się więzienia i odpowiedzialności za represje dotykające innych, którzy szli za nim i jego marzeniami. Nie z naiwnej wiary, że mocą swoich marzeń obali „zasrany” porządek świata. Ale z przekonania – którego chyba nigdy tak nie sformułował – że

