Zabójca Lwa Trockiego

Szanowni pasażerowie. Bądźcie dla siebie uprzejmi. Ustępujcie miejsca inwalidom, starszym osobom i ciężarnym kobietom” – odwieczne komunikaty w moskiewskim metrze towarzyszyły Ramónowi Mercaderowi w drodze do pracy. Ze stacji Sokoł do stacji Plac Swierdłowa pięć przystanków, trzynaście minut. Wyróżniał się na tle szarego tłumu podróżnych lat 60.: w garniturze, pod krawatem, w kapeluszu.

Poprzedni przystanek w jego życiu to meksykańskie więzienie Lecumberri. 20 lat. Nie darowano mu ani jednego dnia wyroku, choć dobrze się sprawował. Reperował radia, uczył czytać i pisać współwięźniów. Gdy ktoś go odwiedzał, zawsze stawał plecami do ściany. Taki odruch.

Przystanek przed Lecumberri: willa w Coyoacán, dzielnicy miasta Meksyk. Lew Trocki siedział pochylony przy biurku. Mercader stanął za jego plecami. Wyciągnął spod płaszcza czekan. Uderzył w głowę.

Poprzednie przystanki: Stany Zjednoczone, Francja, Hiszpania. W 1938 r. młody kataloński komunista Ramón Mercader został agentem NKWD. Do jego śmierci w 1978 r. to inni decydowali, jakim nazwiskiem się posługiwał, jakie podawał pochodzenie, jak się ubierał, gdzie mieszkał, z kim sypiał i w jakim języku mówił.

Mercader, dzięki pomocy ambasady Czechosłowacji, opuścił meksykańskie więzienie jako obywatel czechosłowacki 6 maja 1960 r. Poleciał do Hawany. Stamtąd popłynął statkiem towarowym do Rygi. Zszedł z pokładu już jako obywatel radziecki Ramón Iwanowicz Lopez. Bez wiwatujących tłumów, przyjęć z kawiorem, toastów. Anonimowo.

Pytam historyka Aleksandra Szubina, jak radzieckie społeczeństwo lat 60. mogło oceniać zabójcę Trockiego. Trocki nie został całkiem wymazany z oficjalnej historii – ocenia Szubin. – Notki biograficzne kończyły się na 1927 r., kiedy został usunięty z partii. Potem zaczynała się już propaganda: wróg klasy robotniczej, imperialistyczny agent, sojusznik Hitlera. Epos Wielkiej Wojny Ojczyźnianej był bardzo silny w świadomości ludzi. Mówiono, że do zwycięstwa przyczynił się fakt, że w Związku Radzieckim nie było piątej kolumny. Kim miałaby być zasilana ta piąta kolumna? Oczywiście trockistami. Wniosek nasuwał się sam. Eliminacja Trockiego pomogła w pokonaniu faszyzmu. A jeśli tak, to zabójca Trockiego był bohaterem, a nie pospolitym mordercą. Tak jak bohaterem byłby zabójca Hitlera.

Z drugiej strony ludzie się bali i temat Trockiego nie był przedmiotem konwersacji. Nikt nie wiedział, jak Trocki wyglądał, bo usunięto jego zdjęcia i podobizny. Pomimo iż byłem historykiem, po raz pierwszy zobaczyłem jego podobiznę w 1990 r. Starałem się za wszelką cenę zapamiętać te rysy, bo nie wiedziałem, czy za chwilę nie skończy się głasnost’ i znowu nie założą knebla. Czy ludzie znali szczegóły morderstwa? Tak, słuchało się przecież zagranicznych radiostacji.

Nowa Tretiakowka. Muzeum Sztuki Radzieckiej i Rosyjskiej XX w. Na ścianach ikony bohaterów: i hołdownicze, i prześmiewcze. Lenin przemawia, Lenin pisze, Stalin czyta „Prawdę”, Stalin się naradza, Stalin sika, Stalin z Marilyn Monroe, Breżniew całuje w usta Honeckera. Ale Trockiego nie znajdziemy nigdzie; ani w Tretiakowce, ani w całej eklektycznej Moskwie, która łączy beztrosko style i ideologie. Nie stał się elementem popkultury jak Che Guevara.

Dom pod Trzema Ślepcami

Mercader chciał być aktywny. Dostał pracę w Instytucie Marksizmu i Leninizmu. Teraz to Państwowe Rosyjskie Archiwum Historii Społeczno-Politycznej. Szary budynek z wielkimi kamiennymi wizerunkami Marksa, Engelsa i Lenina na fasadzie. Mieszkańcy Moskwy nazywają go Domem pod Trzema Ślepcami, bo twórcy komunizmu wydają się mieć zamknięte oczy. Dyrektor Sorokin potwierdza, że Mercader pracował w tej instytucji, ale jako współpracownik zewnętrzny. Dołączył do grupy Hiszpanów, którzy opracowywali historię Partii Komunistycznej Hiszpanii i hiszpańskiej wojny domowej. Jego teczka osobowa, jeśli istnieje, znajduje się zapewne w archiwum KGB, obecnej FSB, i nie jest dostępna.

Są natomiast dokumenty dotyczące matki Mercadera, Caridad, i brata Luisa. Współpracownica dyrektora przynosi mi dwie szare teczki zawiązane tasiemką. Swietłana pracuje tu już 50 lat. Mercadera pamięta: Pracował w pokoju na trzecim piętrze. Wszyscy wiedzieliśmy, że zabił Trockiego, choć przy nim nigdy się o tym nie mówiło. On też zdawał sobie sprawę, że inni wiedzą. Zapamiętałam go jako bardzo dystyngowanego mężczyznę. Zawsze w garniturze, z gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego w klapie. Kiedyś mu mówię: Czemu pan, panie Ramónie, nie założy czegoś modnego? A on mi na to: Swietłano, moda i elegancja to dwie różne sprawy. Człowiek powinien mieć swój styl i się go trzymać. Czasami spotykaliśmy się w stołówce. Lubiłam obserwować, jak je: miał arystokratyczne maniery.

W jednym ze swych poprzednich wcieleń Mercader był synem belgijskiego dyplomaty. Zapraszał do paryskich restauracji Sylvię Ageloff, amerykańską trockistkę, którą uwiódł na zlecenie NKWD i która wprowadziła go do fortecy, jaką był dom Trockiego w meksykańskim Coyoacán.

W szarej teczce znajduję oryginalne protokoły Biura Politycznego KPZR z 1941 r. Wśród dokumentów wniosek Berii do towarzysza Stalina z 1941 r. o nadanie najwyższych radzieckich odznaczeń matce Mercadera, Caridad, i pięciu radzieckim agentom NKWD, którzy brali udział w akcji zabójstwa Trockiego. „Grupa pracowników NKWD wypełniła z sukcesem w 1940 r. specjalne zadanie. NKWD ZSRR zwraca się o nagrodzenie orderami Związku Radzieckiego sześciu towarzyszy uczestniczących w wypełnieniu tego zadania. Podpis: Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Ł. Beria”. Na wniosku Stalin napisał odręcznie niebieską kredką: „Zgoda. Nie publikować”. I podpisał: „J. St.”. Odznaczenia wręczono, ale informacja o nich nie ukazała się w „Prawdzie”.

20 lat później Ramón Iwanowicz Lopez otrzymał z rąk Leonida Breżniewa Order Lenina i jeszcze gwiazdę Bohatera Związku Radzieckiego. Informacja o odznaczeniach w prasie się nie ukazała.

Centrum Hiszpańskie

Hiszpański bard Joaquín Sabina śpiewał: „Jest mi smutno jak torreadorowi za żelazną kurtyną”. W radzieckiej Moskwie Hiszpanie koili tęsknotę za ojczyzną w Centrum Hiszpańskim przy ul. Żdanowa. W Centro Espańol można było napić się prawdziwej kawy, zjeść tortillę.

Niektórzy ze starych bywalców spotykają się do dzisiaj w piątki na obiedzie. Każdy przynosi, co może. Zjawiam się z pętem kiełbasy myśliwskiej i serem Bursztyn. Na widok nowej twarzy trzech starszych mężczyzn odrywa się od gry w tute. Luis i Herminio, lat 90, Nicolas, lat 91. Ewakuowani jako dzieci z bombardowanego Kraju Basków przypłynęli do Leningradu w 1937 r. Panowie cieszą się, że mają komu opowiedzieć swoją historię. Zasiadamy przy długim stole przy oknie. Rosyjska wdowa po mężu Hiszpanie stawia dwie rumiane tortille, myśliwska zastępuje chorizo, Bursztyn – ser z La Manchy.

Nicolas pamięta Ramóna: Przychodził tu grać w szachy. Wysoki, w okularach, ważny taki ze swoją czerwoną gwiazdą. On się z nami nie bratał. A gwiazdę dostał niby za zasługi na wojnie. Ale i tak wszyscy wiedzieliśmy, że to nie o wojnę chodziło.

Herminio: On nie miał wśród nas przyjaciół. Ludzie starali się trzymać od niego z daleka. A on też nie szukał komitywy.

Juan, mieszkający do dziś w Moskwie syn hiszpańskich komunistów, wyjaśnia mi, że wśród diaspory panował podział. Na wyższym szczeblu byli camaradas, członkowie KPH, na niższym „dzieci wojny”. Do tych pierwszych mówiło się z zasady per pan, do drugich zawsze per ty. Poza tym Mercader był pułkownikiem KGB. Wszyscy Hiszpanie mieli nadzieję, że kiedyś wrócą do ojczyzny – nie chcieli za dużo wiedzieć, za dużo usłyszeć.