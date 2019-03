Grzegorz Majchrzak Jak SB preparowało plotki KOR i korniki W 1976 r. Jerzy Andrzejewski rozesłał do wielu instytucji kulturalnych apel w sprawie równouprawnienia mniejszości seksualnych w Polsce. List wraz z podpisem był podrobiony. Służba Bezpieczeństwa uznała, że nic tak nie zaszkodzi niewygodnemu dla władz pisarzowi, jak publiczne sprzyjanie homoseksualistom.

Andrzej Wiernicki/EAST NEWS Aktorka Halina Mikołajska (w swoim mieszkaniu, grudzień 1970 r.) była szczególnie często szykanowana przez SB. Rozpuszczanie plotek o nadużyciach finansowych, erotycznych i alkoholowych ekscesach – takie działania władz wobec opozycji były stałą praktyką służb specjalnych PRL. Za najważniejszego wroga władz w latach 70. uznano Komitet Obrony Robotników (KOR), więc jego członkowie i współpracownicy (określani przez SB mianem „graczy”) stali się głównym obiektem ataków. Celem było zniechęcenie do – jak to określano – działalności antysocjalistycznej. W działania te zaangażowane były różne organa państwa – od kierownictw zakładów pracy, władz uczelni, poprzez media i administrację, aż po sądy.

Notabene były one każdorazowo zatwierdzane przez dyrektora danego departamentu MSW. Jak instruował swych podwładnych w listopadzie 1976 r. dyrektor Departamentu III MSW Adam Krzysztoporski: „nie może być tu żadnej improwizacji, żadnej partyzantki”. Hejt w listach i na telefon Nękanie osób zaangażowanych w działalność opozycyjną wchodziło w zakres codziennych obowiązków funkcjonariuszy SB, a środki i metody zależały od ich pomysłowości i zaangażowania. Najczęściej stosowano dwa rodzaje operacji – „list” i „telefon”. Polegały one na nękaniu figuranta (w bezpieczniackim żargonie osoby rozpracowywanej) za pomocą telefonów i listów od „osób życzliwych”, albo odwrotnie – zawierających pogróżki czy insynuacje. O skali tych działań świadczy fakt, że np. w grudniu 1976 i styczniu 1977 r. funkcjonariusze radomskiej SB przeprowadzili 70 takich rozmów z osobami związanymi z KOR, a w styczniu 1977 r. ich towarzysze z Łodzi – 72. Do opozycjonistów wspierających finansowo po czerwcu 1976 represjonowanych robotników kierowali listy z prośbą o pomoc dla rzekomo pokrzywdzonych, podając dane kryminalistów, a nawet umysłowo chorych. Niekiedy wykazywali się większą inwencją, np. do Włodzimierza Gromca, związanego z KOR pracownika Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Łódzkiego, w sylwestra 1976 r. wysłano telegram z nieprawdziwą informacją o chorobie matki. Preparowane listy kierowano do redakcji pism i gazet (np. „Trybuny Ludu”, POLITYKI) oraz instytucji (m.in. Sejmu PRL, Ministerstwa Kultury i Sztuki). Przykładowo w styczniu 1977 r. radomska SB przygotowała „10 listów indywidualnych i 2 listy zbiorowe” skierowane do „naczelnych władz polskich” oraz Ambasady RFN w Warszawie, zawierających protesty przeciwko działalności KOR. Takiej korespondencji było oczywiście więcej. Jak wynika ze sprawozdania KW MO w Katowicach z początku marca 1977 r., listów „potępiających działalność” osób związanych z KOR do różnych instytucji wysłano 69. Często były to pisma „zwykłych obywateli” potępiających działalność opozycjonistów. Niekiedy nie atakowano wprost, próbując ukryć (zazwyczaj nieudolnie) prawdziwe intencje. I tak na początku października 1976 r. do biur Polskiej Agencji Prasowej oraz Agence France Presse przyniesiono list (w języku polskim i angielskim) zawierający „Oświadczenie w sprawie polityki Partii dotyczącej zezwoleń na wyjazdy zagraniczne”. I choć sygnował go „Polski Komitet na Rzecz Wprowadzenia w Życie Uchwał Konferencji w Helsinkach”, to, jak wskazuje jego treść, był dziełem SB. Pozornie protestował przeciwko wykorzystywaniu decyzji o przyznaniu paszportu lub odmowie jego przyznania, jako z jednej strony represji wobec niepokornych, a z drugiej nagrody dla posłusznych. Prawdziwym celem był atak na Adama Michnika. Sugerowano, że w zamian za „łaskawość tych, w których rękach jest określenie, kto jest dobry, a kto zły” i możliwość podróżowania po świecie mógł on zapłacić „dodatkową cenę”. Przy okazji atakowano go za „pasożytniczy” tryb życia. Pisano: „Michnik, który sam przedstawia się jako historyk, częściej bywał na wesołych przyjęciach, niż przeprowadzał szczegółowe badania historyczne w bibliotece. Publiczną tajemnicą były skandaliczne afery miłosne (z córką znanego historyka literatury, z wybitną, lecz starszą od niego o 20 lat aktorką)”. Korespondencję tego rodzaju kierowano również do środowisk, z którymi współpracowała opozycja. W styczniu 1977 r., kiedy łódzka SB uzyskała informacje o problemach finansowych działaczy z KOR i zmniejszeniu pomocy dla rodzin represjonowanych robotników, wysłano – w ramach akcji o kryptonimie „Kolęda” – listy do osób korzystających z darowizn z sugestią o nadużyciach finansowych działaczy opozycji. Mniej wiadomo na temat akcji telefonicznego nękania. Nie zachowały się zapisy tego rodzaju „pogadanek”, jeśli je znamy, to jedynie z przekazu samych zainteresowanych. Najczęściej pod adresem działaczy opozycji padały ordynarne wyzwiska. Czasem pogróżki w rodzaju: „bardzo łatwo zabić człowieka” czy próby umówienia się w ważnej sprawie (oczywiście nie na telefon), zazwyczaj w odludnym miejscu. Pomówienia, zwolnienia SB sięgała również po metody rozpuszczania plotek, do czego szczególnie chętnie wykorzystywała tajnych współpracowników. W lutym 1977 r. rzeszowska SB planowała za pomocą swych agentów rozpowszechnianie informacji o rzekomym sprzeniewierzeniu w czasie II wojny pieniędzy pochodzących ze zrzutów przez współzałożyciela KOR, a wcześniej żołnierza AK Józefa Rybickiego. W tym samym czasie „za pomocą propagandy specjalnej” miano przedstawiać go „jako tyrana rodziny”. Działaczom KOR i ich współpracownikom SB uprzykrzała życie, publikując atrakcyjne anonsy w prasie z podaniem danych kontaktowych. W przypadku Haliny Mikołajskiej zamieszczono w „Życiu Warszawy” ogłoszenie: „Z powodu wyjazdu za granicę na stałe odstąpię szybko mieszkanie”. W łódzkiej prasie poinformowano najpierw, że Włodzimierz Gromiec oferuje do sprzedaży „skodę lux w stanie idealnym”, a także „pudle czarne”, a potem listę poszerzono o koty syjamskie. Opozycjonistom wstrzymywano wyjazdy zagraniczne – głównie do krajów kapitalistycznych. W tym przypadku pomoc innych instytucji nie była potrzebna, gdyż decyzje podejmowało Biuro Paszportów MSW. SB starała się również usuwać opozycjonistów z zakładów pracy i utrudniać im podejmowanie stałego zatrudnienia. Przykładowo w styczniu 1977 r. przy współpracy wydziału kultury Urzędu Miasta udało się przekonać dyrektora Teatru Nowego w Łodzi Kazimierza Dejmka, aby nie zatrudniał Mikołajskiej. W wyniku działań SB w maju 1977 r. władze Uniwersytetu Łódzkiego poinformowały Gromca, że z końcem roku akademickiego rozwiązują z nim umowę o pracę. Blokowano możliwość awansu, podwyżki, podjęcia dodatkowej pracy. W przypadku Wiktora Niedźwiedzkiego z Instytutu Filologii Uniwersytetu Łódzkiego zablokowano nawet długoterminowy staż naukowy w ZSRR. Urząd Dzielnicy Łódź Bałuty (z inspiracji SB) wszczął wobec niego postępowanie eksmisyjne, ponieważ dysponował on dwoma mieszkaniami. Bartoszowi Pietrzakowi, który od 1976 r. współpracował z KOR, nie tylko utrudniano przyjęcie do Związku Artystów Fotografików, ale też skłoniono spółdzielnię mieszkaniową do odebrania mu lokalu M4, a

