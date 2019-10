Kampanie wyborcze w dawnej Galicji

Polacy przez ponad pół wieku brali udział w wyborach do sejmów Galicji i c.k. monarchii, ucząc się parlamentaryzmu. A przy okazji, jak kupić wyborców i oczernić przeciwników.

„Moczymorda, szuja, darmozjad, w dzień w kościele, w nocy w lokalach wyznawczyń wolnej miłości się spowiada, wśród Polaków – Polak, wśród Rusinów – Rusin, wśród Niemców – Niemiec, w mieście filosemita, na wsi antysemita, czuje pociąg do trzody chlewnej, kwiczy, bo taka jego natura” – tak charakteryzowano niezależnego kandydata na posła Ernesta Breitera na łamach pisemka Partii Socjalno-Demokratycznej podczas wyborów we Lwowie w 1900 r. do austriackiej Rady Państwa.