Polscy przemytnicy w Indiach

Pod koniec epoki PRL polscy przemytnicy zawędrowali do Indii. Na szmuglerskich szlakach złotego trójkąta Indie–Singapur–Nepal spotkało się wielu przyszłych budowniczych polskiego kapitalizmu. Jeden z nich postanowił o tym opowiedzieć.

Sami mówili o sobie, że są przewalaczami, nie przemytnikami. To był element slangu i rodzaju szyfru. Mówili na przykład „jutro lecę przez Bydgoszcz do Skierniewic po trąbki i skrzynki” i było wiadomo, że mówiący leci z New Delhi przez Bangkok do Singapuru, by kupić partię kamer wideo oraz magnetowidów i przemycić je do Indii. Ten szyfr był potrzebny, bo przypadkowy słuchacz mógł domyślić się, o czym mówią. W końcu nazwy geograficzne oraz marki towarów w różnych językach brzmią podobnie, a Polacy rezydujący w hotelu Vishal, w indyjskiej stolicy, byli rozpoznawalni i domyślano się, czym się zajmują.