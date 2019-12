Afera Dreyfusa – polityczny thriller i love story

Na ekrany polskich kin 27 grudnia wchodzi „Oficer i szpieg” Romana Polańskiego. Film wyróżniony Wielką Nagrodą Jury weneckiego festiwalu opowiada o tzw. aferze Dreyfusa, która wstrząsnęła Francją przełomu XIX i XX w. Afera szpiegowska, polityczny thriller i love story w jednym.

Czego dotyczyła ta głośna historia? Alfred Dreyfus (1859–1935) pochodził z zamożnej żydowskiej rodziny bankierów z Alzacji, która po wojnie francusko-pruskiej 1870 r. i po zajęciu Alzacji przez Niemców przeniosła się do Paryża. Sam Alfred urodził się jeszcze w Miluzie w Alzacji, ale jako 12-letni chłopiec mieszkał już w Paryżu, tam ukończył politechnikę i wstąpił do armii, w której w 1892 r. został kapitanem i oficerem sztabu generalnego. Jego błyskotliwa kariera wywoływała podziw, ale i zazdrość, zwłaszcza że Dreyfus był jedynym Żydem we francuskim sztabie generalnym.