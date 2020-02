Jak Polska wróciła nad Bałtyk

Sto lat temu odrodzona Rzeczpospolita uzyskała dostęp do morza.

Jako pierwszy dał sygnał akceptacji dla polskiej obecności nad Bałtykiem amerykański prezydent Woodrow Wilson. W przemówieniu do Kongresu 8 stycznia 1918 r. wyraził wolę ustanowienia niepodległego państwa polskiego, które miało mieć „wolny i bezpieczny” dostęp do morza. 3 czerwca ten warunek został uwzględniony we wspólnej deklaracji rządów Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Nie było jednak jasne, w jakiej formie ów dostęp ma zostać zapewniony – rozważano m.in. umiędzynarodowienie ujścia Wisły lub Niemna.