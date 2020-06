Życie po „czarnej śmierci”

Jak Europa wychodziła z wielkiej średniowiecznej pandemii? Upowszechnienie języków narodowych, wynalazki techniczne, prześladowania mniejszości, ale i wzrost zarobków to tylko niektóre skutki „czarnej śmierci”.

Czarna śmierć spowodowała w Europie ogromne wyzwania demograficzne i ekonomiczne. Populacja skurczyła się o jedną czwartą lub nawet jedną trzecią. Według ówczesnych kronikarzy chorowali zazwyczaj ludzie w sile wieku, nie starcy, choć jeden z nawrotów epidemii wymownie nazwano dziecięcą plagą. Do najbardziej poszkodowanych krajów należała Anglia. W początkach XII w. jej ludność liczyła ok. 2 mln. Szacuje się, że w dwa wieki później wzrosła do 4,5–6,5 mln, by wskutek czarnej śmierci szokująco spaść do 2,8 mln.