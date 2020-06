Pierwsze polskie informatyczki

Rozmowa z Karoliną Wasielewską, autorką książki „Cyfrodziewczyny”, o polskich informatyczkach z czasów PRL.

JOANNA CIEŚLA: – Polska informatyka miała krótkie, ale piękne życie – można tak powiedzieć?

KAROLINA WASIELEWSKA: – Na pewno raczej krótkie. Za jej początek można uznać 1948 r., gdy w gmachu Zakładu Fizyki Doświadczalnej przy ul. Hożej zebrał się zespół entuzjastów, którzy uznali, że skoro Amerykanie skonstruowali komputer, to Polacy też mogliby skonstruować własny. Problem polegał na tym, że nie mieli dostępu do literatury, do zachodnich źródeł, jedynie fragmentaryczną wiedzę.