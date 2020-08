1940: jak Anglicy zbombardowali Francuzów

W lipcu 1940 r. flota brytyjska zbombardowała francuskie okręty wojenne w algierskim porcie Mers el-Kébir. Tamten konflikt między aliantami jest pouczający także 80 lat później.

W dwudziestoleciu międzywojennym ani Francja, ani Anglia nie odegrały roli gwaranta ładu europejskiego ustanowionego w Wersalu. Francja obwarowała się Linią Maginota, Anglia zaniechała zbrojeń. Trudno więc nie wracać do półrocznej bezczynności Paryża po wypowiedzeniu 3 września, w ślad za Londynem, wojny III Rzeszy w obronie Polski. Do tej „dziwnej wojny” bez planów działania i woli walki, do żałosnej klęski w „bitwie o Francję” 1940 r.

Znakomity historyk francuski Marc Bloch wystawił gorzki rachunek nie tylko francuskiemu dowództwu, armii i klasie politycznej, ale także francuskim elitom umysłowym, związkowcom, komunistom zapatrzonym w Moskwę, francuskim faszystom oczarowanym hitlerowską tężyzną, egoistycznym drobnomieszczanom i pięknej, choć anachronicznej, prowincjonalnej „głębokiej Francji”.