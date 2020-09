Jak i dlaczego wypowiedzieliśmy wojnę Japonii

Japonia była jedynym państwem, któremu Polska podczas II wojny światowej wypowiedziała wojnę, lecz jednostki obu armii nigdy nie spotkały się na froncie. Jednak kilku Polaków miało okazję walczyć z Japończykami na Dalekim Wschodzie.

Major Witold Urbanowicz (1908–96) nie wyruszył na wojnę z japońskimi lotnikami jako oficer Polskich Sił Powietrznych, lecz jako ochotnik do Latających Tygrysów – amerykańskiej jednostki lotniczej, która walczyła u boku armii Czang Kaj-szeka w Chinach.

W Dywizjonie 303 Urbanowicz miał pseudonim Kobra. Nie odnosił się on tylko do jego skuteczności w walkach powietrznych, lecz także do konfliktów z przełożonymi. Urbanowicz znany był z tego, że mówił to, co myśli, niezależnie od szarży.