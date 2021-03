Laickie prawo boskie

Jak ksiądz minister pisał antyaborcyjne prawo w II RP.

W okresie międzywojennym środowiska konserwatywne w Polsce nie szczędziły wysiłków, by przy pomocy paragrafu oraz armii prokuratorów i policjantów wyeliminować z życia społecznego przypadki kontroli urodzeń. Potrzebni byli odpowiedni ludzie na właściwych stanowiskach. W całej swej oczywistości objawiło się to podczas prac nad treścią Kodeksu karnego z 1932 r. Wtedy to przy redagowaniu artykułów antyaborcyjnych rozkwitł prawodawczy talent księdza profesora Bronisława Żongołłowicza.

Minister w sutannie

W okresie dwudziestolecia kilkukrotnie udało się skutecznie udaremnić reformy, do których dążyli ludzie przedstawiani później jako degeneraci zmierzający do erozji rodziny i mordowania nienarodzonych.