Pisarz na galerach

Krwawa bitwa morska, w której autor „Don Kichota” stracił łokieć, rozegrała się 450 lat temu pod Lepanto.

Nafpaktos to urocze greckie miasteczko nad wodami Zatoki Korynckiej, z pocztówkowym widokiem ufortyfikowanego przez Wenecjan niewielkiego portu. Kiedy podróżnik wpłynie do niego pomiędzy dwoma bastionami, od bakburty dostrzeże spiżową statuę chudzielca z wyciągniętą ku niebu prawą ręką i książkami złożonymi u stóp. Niemal każdy rozpozna tę postać natychmiast – to Miguel de Cervantes, autor „Don Kichota”, pierwszej nowoczesnej powieści w dziejach europejskiej literatury. Tylko dlaczego pomnik ten stoi w Nafpaktos, zwanym dawniej Lepanto?