Stefan Kieniewicz: profesor niezwyczajny

Był historykiem wielkim, uważanym przez wiele lat za naturalnego lidera środowiska, w którym nie brakowało znakomitości. Był też wspaniałym człowiekiem. Stefan Kieniewicz.

Był też moim profesorem, nawet recenzentem mojego doktoratu, a na obronie zaśpiewał – ku entuzjazmowi wszystkich na sali – piosenkę. Egzamin u niego na czwartym roku studiów, z historii XIX w., należał do najtrudniejszych. Przygotowywałem się do niego przez miesiąc z moim przyjacielem Zygmuntem Stępińskim, obecnie dyrektorem Muzeum Polin. On, jako seminarzysta profesora, koniecznie chciał dostać piątkę, i dostał. Ja cztery plus, co przypisuję sobie do dziś za jeden z większych sukcesów akademickich.