Bezradny Wuj Sam. Jak 75 lat temu sfałszowano wybory do Sejmu

Wybory do Sejmu, które sfałszowano w Polsce 75 lat temu, skończyły się dymisją amerykańskiego ambasadora. Uznał, że Stanom Zjednoczonym nie udało się upilnować demokracji nad Wisłą.

Amerykańscy dyplomaci w Warszawie. Od lewej: Herbert Hoover, były prezydent i specjalny wysłannik do spraw pomocy humanitarnej dla Europy, dr D.A. Fitzgerald, podsekretarz ds. rolnictwa, i Arthur Bliss-Lane, ambasador USA w Polsce.

Prezydent USA Franklin D. Roosevelt dyskutował o pierwszych powojennych wyborach w Polsce na konferencji w Jałcie w lutym 1945 r. z Winstonem Churchillem i Józefem Stalinem. Ustalenia, potwierdzone latem 1945 r. w Poczdamie, zakładały, że wybory nad Wisłą „odbędą się tak szybko, jak tylko to będzie możliwe” i będą „wolne i nieskrępowane”. Pierwszy po wojnie ambasador amerykański w Warszawie Arthur Bliss-Lane zrelacjonował kilka lat później: „Dwa wydarzenia na początku mojego pobytu w Polsce obudziły moje poważne wątpliwości co do szczerości rządu polskiego, jeśli chodzi o wypełnienie tych istotnych zobowiązań”.