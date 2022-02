Na bakier z musztrą

Powołana 80 lat temu Armia Krajowa musiała mieć żołnierzy nowego typu. Szlag ich trafiał, kiedy zderzali się z wojskowymi o przedwojennej mentalności.

Po klęsce w 1939 r. specyfika służby w konspiracyjnym wojsku stworzyła nowy typ żołnierza, innego niż w regularnych formacjach. W przeciwieństwie do kolegów z „normalnej” armii nie mógł liczyć na przepustkę z frontu, a w przypadku dostania się do niewoli nie był traktowany jak jeniec wojenny, lecz pospolity bandyta. W każdej chwili musiał być gotowy do walki, a jednocześnie nie mógł zwracać na siebie uwagi.

Z wyglądu pospolici

Kultura popularna, zwłaszcza kino i telewizja, wykreowała wizerunek żołnierza konspiracji jako przystojnego, postawnego mężczyzny obowiązkowo w prochowcu i oficerkach.