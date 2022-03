Amerykanin w Pekinie

To był „tydzień, który odmienił świat”. Pół wieku temu Richard Nixon poleciał do Chin.

Air Force One wylądował w Pekinie 21 lutego 1972 r. Doradcy prezydenta USA Richarda Nixona uznali, że to będzie najważniejszy moment wizyty – obraz telewizyjny z płyty lotniska, który trafi do milionów Amerykanów. Ustalono, że prezydent wyjdzie sam, ekipa dostała zakaz wychylania się.

Na dole czekał premier Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) Zhou Enlai. 18 lat wcześniej w Genewie sekretarz stanu John Foster Dulles demonstracyjnie zignorował jego wyciągniętą dłoń. Było to niedługo po zakończeniu wojny koreańskiej, w której Amerykanie stracili 142 tys.