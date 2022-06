Jak zginął Reinhard Heydrich, groźny paladyn Hitlera w Czechach

O tym, dlaczego Abwehra odetchnęła z ulgą po śmierci Reinharda Heydricha, opowiada prof. Piotr M. Majewski, autor książki „Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Moraw, 1939–1945”.

ANDRZEJ BRZEZIECKI: – Walter Schellenberg, szef wywiadu Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) i bliski współpracownik Reinharda Heydricha, wspominał, że gdy dowiedział się o zamachu w Pradze 27 maja 1942 r., pomyślał, iż to pewnie sprawka kogoś z elity III Rzeszy. Skąd takie przypuszczenie?

PIOTR M. MAJEWSKI: – Trudno zweryfikować, co naprawdę myślał Schellenberg, bo we wspomnieniach sporo nakłamał. Niemniej Heydrich miał w III Rzeszy wielu wrogów.