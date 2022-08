Gra z okupem. To było najdziwniejsze śledztwo PRL

O nieudolnym śledztwie prowadzonym po porwaniu i zabójstwie syna Bolesława Piaseckiego opowiada prof. Szymon Rudnicki.

JOANNA PODGÓRSKA: – To było nie tylko najdłuższe, ale i chyba najdziwniejsze śledztwo w PRL?

SZYMON RUDNICKI: – Na pewno najbardziej wielowątkowe i zagadkowe. No i śledztwo, w którym nie udało się ustalić motywu, a to jest przecież problem podstawowy.

Nigdy nie słyszałam o przypadku, by osobie mającej przekazać okup towarzyszyło siedem radiowozów na sygnale.

Od pierwszego momentu to śledztwo było skopane. W pierwszej fazie zamiast pójść gorącym tropem, bo to daje największą szansę na powodzenie, porwanie [w styczniu 1957 r.