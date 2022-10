Niemcy porzucili swoją Heimat, Polacy zamieszkali w ich domach. Co za historia!

To także nasza historia, tyle że spisała ją Niemka Christiane Hoffmann w bestsellerze „Wszystko, czego nie pamiętamy”.

Autorka, dziś rzeczniczka rządu niemieckiego, przez 20 lat była dziennikarką. Książkę zaadresowała zarówno do „naszych Niemców”, którzy w 1945 r. stracili swą Heimat na Wschodzie, jak i do nas, którzy weszliśmy do ich domów i dorastamy w nich już w czwartym pokoleniu.

W styczniu 2020 r. przeszła piechotą z Różyny (Rosenthal) niedaleko Brzegu te ponad 500 km, które w 1945 r. przeszedł jej ojciec, uciekając z innymi mieszkańcami Rosenthal przed Armią Czerwoną. Miał dziewięć lat.