Ptaki nad Birkenau. Esesman i więzień, dwaj ornitolodzy w Auschwitz

Dwaj ornitolodzy prowadzili badania w Oświęcimiu i okolicach. Tylko jeden jako więzień obozu koncentracyjnego, a drugi jako jego nadzorca. Szkoda, że nie było im dane spotkać się po wojnie.

Ten pierwszy badacz ptaków to Jan Grębocki urodzony w 1908 r. we wsi Nowogród (dziś powiat Golub-Dobrzyń), wówczas w zaborze rosyjskim. Nie wiadomo, do jakich szkół uczęszczał. Już po restytucji państwa polskiego, z początkiem lat 30., związał się z Marią Szymańską, mieszkanką Kutna, parę lat później uzyskał stałe zatrudnienie jako instruktor w Lidze Ochrony Przeciwgazowej i Przeciwlotniczej w Toruniu. Interesowała go przyroda, myślistwo; dla bogatych nemrodów preparował trofea łowieckie, głównie ptaki.