Władysław Gomułka. Przywódca autystyczny, wyznawca statystyki

Przywódca trzęsący Polską i partią Władysław Gomułka dziś prawdopodobnie zostałby zdiagnozowany jako osoba ze spektrum autyzmu.

Nie mógł zrozumieć wielu spraw. Jak robotnik może nie zauważać, że żyje mu się dobrze, skoro ma nie jedną, a już dwie koszule, które może nosić na zmianę? Dlaczego protestuje przeciwko podwyżce cen na szynkę, skoro i tak go na nią nie stać? Jak Polacy mogą pić tyle kawy? Przecież za dewizy wydane na kawę można by postawić ze dwa zakłady przemysłowe. Po co kupować cytryny? W kiszonej kapuście jest więcej witaminy C.

Te pytania stały się symbolem stosunku Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR rządzącego Polską w latach 1956–70, do potrzeb społecznych. Ich niezrozumienie wynikało nie tylko z cech charakteru, ale i z deficytów w zakresie relacji społecznych. Wiele z zachowań Gomułki odpowiada zaburzeniom ze spektrum autyzmu (do grudnia 2021 r. funkcjonowało określenie zespół Aspergera, ale zrezygnowano z niego w nowej klasyfikacji medycznej).

Samotnik w grupie

W latach okupacji niemieckiej „Wiesław” (pseudonim Gomułki) doszedł do stanowiska szefa Polskiej Partii Robotniczej (PPR), komunistycznej organizacji założonej z polecenia Stalina w miejsce zlikwidowanej przez niego wcześniej Komunistycznej Partii Polski (KPP). Osiągnął to bez uzgodnienia z Moskwą. Po zajęciu Rzeczpospolitej przez Armię Czerwoną i instalacji komunistycznej administracji Gomułka jako szef PPR okazał się dla Kremla kłopotliwy. Odznaczał się samodzielnością myślenia, krytycznym spojrzeniem na niektóre dogmaty komunistyczne i osobistą odwagą połączoną z uporem. Przegrał więc rywalizację z grupą Bolesława Bieruta – poplecznikami Stalina, a swoich poglądów na kwestie tradycji narodowych i kolektywizacji rolnictwa omal nie przypłacił życiem. Stracił wpływy, trafił do więzienia. Przeżył, by w 1956 r. powrócić do władzy z woli aparatu partyjnego – chcącego formalnie odciąć się od zbrodni okresu stalinowskiego – i z poparciem dużej części społeczeństwa, liczącego na demokratyzację życia politycznego.