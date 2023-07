Polska Partia Przyjaciół Piwa: protoplaści ruchu Mentzena. Żywot mieli krótki

Złocisty trunek, dowcipy i gospodarka – tego pakietu jako recepty na sukces wyborczy nie wymyślił Sławomir Mentzen. Nim dorósł do przedszkola, zastosowała go grupa telewizyjnych skautów.

Członkowie naszej partii kandydujący do Sejmu mają swoją pracę. Stwarzają pracę dla innych. I my jesteśmy szansą dla was. Pamiętajcie, jedyną szansą dla was są ludzie, którzy potrafią prowadzić swoje firmy, którzy są wiarygodni, na których powinniście głosować, bo to jest w waszym interesie” – tłumaczył widzom w klipie wyborczym emitowanym przez TVP latem 1991 r. Janusz Rewiński. „Waszą szansą Polska Partia Przyjaciół Piwa” – podkreślał na koniec wystąpienia. Zapewne wielu miłośników kabaretów, a w szczególności Skautów Piwnych, musiało wówczas przecierać ze zdumienia oczy, bo popularny druh Borygo zdawał się mówić zupełnie na serio. Acz do końca nie odczuwano pewności w tym temacie.

Przecież zaledwie trzy lata wcześniej w głośnym skeczu o wyższości mleka nad piwem podobnym tonem wygłaszał wykład o wartości obu napojów dla ludzkiego organizmu. Z grobową miną podkreślał zalety tego uzyskiwanego od krowy. Choć gdy mówił: „mleko zawiera bardzo dużo wartościowych składników, jak witaminy, sole mineralne i wapń”, wyraz jego twarzy sugerował, że wkrótce może zwymiotować, zaś widz dobrze widział, o co chodzi. Zwłaszcza gdy Rewiński następnie przechodził do opisu szkodliwości piwa, jednocześnie sprawiając wrażenie odpływania w stronę błogiego szczęścia. Dlatego kiedy stał się twarzą stronnictwa politycznego, preferowanego przez drobnych przedsiębiorców, czujących się ofiarami planu Leszka Balcerowicza, cała rzecz sprawiała wrażenie kolejnego z dowcipów druha Borygo. Tymczasem Polska Partia Przyjaciół Piwa okazała się całkiem poważnym przedsięwzięciem.

„W 1985 r. w sezonowym magazynie Telewizji Polskiej »Studio lato« satyrycy Krzysztof Piasecki i Stanisław Zygmunt wystąpili jako skauci piwni, słowem i piosenką komentując bieżące wydarzenia.