Agnieszka Krzemińska
2 września 2025
Historia

Grzeszne przyjemności

Skąd się wziął celibat i co Kościół myślał o seksie. Cielesność nie zawsze była grzechem

Rycina ukazująca upadek kleru z manuskryptu „Biblii moralizującej” z 1200 r. zwanego Codex Vindobonensis 2554. Rycina ukazująca upadek kleru z manuskryptu „Biblii moralizującej” z 1200 r. zwanego Codex Vindobonensis 2554. Alamy Stock Photo / BEW
O tym, skąd się wziął celibat w Kościele katolickim i dlaczego reforma gregoriańska miała kłopoty z homoseksualizmem wśród duchowieństwa opowiada prof. Krzysztof Skwierczyński.
Prof. Krzysztof SkwierczyńskiLeszek Zych/Polityka Prof. Krzysztof Skwierczyński

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: Trwa dyskusja o niemoralnym prowadzeniu się ludzi Kościoła. Tymczasem na problem ten jako pierwszy zwrócił uwagę już w XI w. Piotr Damiani. Kim był?
KRZYSZTOF SKWIERCZYŃSKI: Włoskim eremitą, biskupem i kardynałem z Rawenny, a przede wszystkim uczonym oraz autorem dzieł teologicznych, moralnych i liturgicznych. Gdy badałem reformę Kościoła w XI w., zdałem sobie sprawę, że właściwie w niemal każdym jej aspekcie był prekursorem. Jako pierwszy zwrócił uwagę na sodomię wśród kleru.

Co przez sodomię rozumieli ludzie średniowiecza?
Wszelkie zachowania nieheteronormatywne, które nie prowadziły do prokreacji. Co prawda 100 lat przed Damianim ukazał się poemat jednego z reformatorów życia monastycznego, Odona z Cluny, w którym wspomniał on o sodomii wśród mnichów, ale Damiani w 1049 r. poświęcił jej całe dzieło. Jego traktat „Liber Gomorrhianus” zaczyna się słowami: „Wstyd mi to mówić, ale rak sodomickiej zarazy toczy zastępy ludzi Kościoła”. Potem zauważa, że ponieważ kapłani układają księgi pokutne, to akurat za ten grzech wyznaczają niewielką pokutę lub sami się nawzajem rozgrzeszają. Nie rozumie, dlaczego duchowny za współżycie z mniszką jest ekskomunikowany, a za współżycie z innym duchownym – nie. Najciekawsze jednak jest to, że gdy pod koniec XI w. rozpoczęła się wielka reforma papieża Grzegorza VII i na synodach podejmowano wszelkie możliwe kwestie dotyczące moralności kleru opisywane przez Damianiego, tę jedną pominięto.

Czyżby homolobby ukrywało współgrzeszników?
W nauce anglosaskiej pojawiają się stwierdzenia, że był to rodzaj omertà – zmowy milczenia typowy dla organizacji przestępczych. To jednak nieadekwatne porównanie, tak samo jak wystąpienia przeciwko sodomii nie miały nic wspólnego z homofobią, ponieważ pojęcie homoseksualności pojawia się dopiero w XIX w.

Polityka 36.2025 (3530) z dnia 02.09.2025; Historia; s. 69
Oryginalny tytuł tekstu: "Grzeszne przyjemności"
Agnieszka Krzemińska

Ukończyła archeologię śródziemnomorską na UW. Stypendystka na Freie Universität w Berlinie. Autorka książek „Miłość w starożytnym Egipcie”, „Dawniej ludzie żyli w brudzie. Kiedy i dlaczego zaczęliśmy o siebie dbać” oraz „Grody, garnki i uczeni. O archeologicznych tajemnicach ziem polskich”, za którą w 2022 r. otrzymała Złotą Różę – nagrodę przyznawaną wspólnie przez Festiwal Nauki w Warszawie, Instytut Książki i miesięcznik „Nowe Książki” za pozycję popularnonaukową wyróżniającą się rzetelnością i wybitną formą literacką. Dziennikarka działu Nauka/projektpulsar.pl.
