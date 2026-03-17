Celebrytka Marysieńka. Jak wdowa po Sobieskim królowała na rzymskich salonach

Gdy Maria Kazimiera opuszczała Rzeczpospolitą po śmierci Jana III Sobieskiego, miała 57 lat. Nie zamierzała się pogodzić z rolą zapomnianej wdowy. Została celebrytką w stolicy chrześcijaństwa.

Jest pamiętana wyłącznie jako Marysieńka, ukochana Jana III Sobieskiego. Tymczasem Francuzka Maria Kazimiera po 31 latach małżeństwa rozpoczęła samodzielną karierę polityczną – na tyle, na ile było to możliwe dla kobiety w XVII w. Dla królowej wdowy nową sceną, na której przez 15 lat walczyła o wpływy polityczne i prestiż Domu Sobieskich, stał się Rzym, stolica europejskiej dyplomacji.

Jeśli wierzyć zapewnieniom jej samej, wyjazd do Wiecznego Miasta rozważała jeszcze za życia Jana III (zmarł w 1696 r.). Z jednej strony chciała podratować nadszarpnięte zdrowie męża, z drugiej – nieco naiwnie liczyła, że po jego abdykacji szlachta zgodzi się na elekcję vivente rege ich najstarszego syna Jakuba.

Po śmierci męża, rozczarowana porażką elekcyjną Jakuba i relacjami z nowym władcą Rzeczpospolitej – Augustem II Wettinem, przyjęła osobiste zaproszenie od papieża Innocentego XII na obchody Roku Jubileuszowego 1700.

Inspiracją była dla niej szwedzka królowa Krystyna Waza, która zamieszkała w Rzymie po abdykacji ponad cztery dekady wcześniej. Choć w jednym z listów Maria Kazimiera oświadczyła Jakubowi, że jest już stara i potrzebuje „odpoczynku i rozmyślań o tamtym świecie”, jej pobyt w Wiecznym Mieście okazał się wyjątkowo intensywny politycznie.

Wjazd z wielbłądami

Od samego początku chciała zrobić wielkie wrażenie w stolicy świata chrześcijańskiego, aby wzmocnić pozycję Domu Sobieskich na arenie międzynarodowej. Przygotowania do wyjazdu zaczęła z dużym wyprzedzeniem, kupując drogocenne materie, reprezentacyjne karety, stroje, a także koronki i rękawiczki prosto z Paryża.