W TVP znowu propaganda rodem z PRL. Kuriozalny materiał o Tusku

Jak powszechnie wiadomo, Donald Tusk jest Niemcem. Jego dziadek walczył w Wermachcie, jego była partia – Kongres Liberalno-Demokratyczny – była podobno wspierana przez niemieckie CDU, Nord Stream 2 to oczywista wina Tuska, poza tym proszę zwrócić uwagę, jak się on nazywa. Gdyby jednak opinia publiczna, zmanipulowana przed laty programami RTL7, wciąż nie dała się przekonać, są na to inne, sprawdzone sposoby.

Gang Olsena w TVP

Z materiału autorstwa Ewy Bugały, wyemitowanego w wieczornych wiadomościach TVP, można się dowiedzieć, że: Polska staje się bezpieczna pod każdym względem i to nie podoba się Niemcom i Rosji, Tusk i jego sojusznicy próbują zmobilizować opozycję do kolejnej próby zdestabilizowania kraju, a były premier spłaca swoje zobowiązania wobec Niemiec.

Komuś, kto przez ostatnie dwa lata oglądał programy informacyjne nadawane przez stacje Telewizji Polskiej, do tego momentu nie zadrży nawet powieka. W końcówce materiału, którą przed emisją powinno było obejrzeć kilka osób, dochodzi jednak do rzeczy zupełnie osobliwej. Bugała mówi: „Ostatnia szarża Donalda Tuska przeciwko Polsce nawet jego zwolennikom przywołuje oczywiste skojarzenia historyczne”, po czym zaprezentowany zostaje wpis internauty o treści: „Drogie Wiadomości TVP, proponuję zaczynać każdy materiał o UE, Niemczech i Tusku takim wstępem. Wyborcom PiS i widzom się spodoba. Ale pamiętajcie, pomysł był mój”. Ów wstęp to fragment szarży Krzyżaków z filmu pod tym samym tytułem w reżyserii Aleksandra Forda.

Zrobiło się niezręcznie? Powiedzieć, że w tym wypadku pracownicy TVP dali się złapać we własne sidła, to nie powiedzieć nic. A to wszystko miesiąc po „legendarnym” już materiale TVP Info o lekarzach rezydentach jedzących kanapki z kawiorem – jak widać, podnoszenie poprzeczki trwa.