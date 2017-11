Rafał Trzaskowski wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy

Platforma Obywatelska i Nowoczesna zawarły koalicję w stolicy i wystawią jednego kandydata na prezydenta – będzie nim Rafał Trzaskowski. Zastępcą Trzaskowskiego w ratuszu miałby zostać Paweł Rabiej, polityk związany z partią Ryszarda Petru, do niedawna kandydat tej partii na prezydenta w stolicy.

O swoich wspólnych planach liderzy opozycji poinformowali podczas konferencji prasowej w Sejmie. „To trudny przykład porozumienia, ale symboliczny dla całego kraju” – oświadczył Grzegorz Schetyna.

Rafał Trzaskowski kandydatem na prezydenta Warszawy

Kandydaturę Rafała Trzaskowskiego Platforma Obywatelska wysunęła na początku listopada. „Rafał Trzaskowski to chyba dobry kandydat na prezydenta Warszawy – inteligentny, wykształcony. Mimo stosunkowo młodego wieku – polityk doświadczony, zdążył być ministrem, posłem, deputowanym do Parlamentu Europejskiego, co dało mu niezbędne obycie. Nie jest to osoba, która – jak np. zainteresowany Warszawą poseł Jacek Sasin – antagonizuje część wyborców, przynajmniej niżej podpisanego” – komentował wówczas Daniel Passent, publicysta POLITYKI.

Ale kandydatura Trzaskowskiego świadczyła też o tym, że środowiska opozycyjne nie porozumiały się w sprawie wyborów samorządowych i nie wysuną wspólnych kandydatów. W czerwcu tego roku swojego kandydata zaproponowała Nowoczesna. „Pół roku temu, w Warszawie, że Rabiej. Kiedy Schetyna tydzień temu wysunął Trzaskowskiego, Petru miał to za delikt w procesie porozumiewania się” – pisał na swoim blogu Andrzej Celiński.

Paweł Rabiej nie jest posłem, lecz pełnił funkcję rzecznika Nowoczesnej i czuje się z tą partią związany. Wycofuje się z wyścigu na rzecz Trzaskowskiego, ale ma zapewnione stanowisko zastępcy prezydenta stolicy.