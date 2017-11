Co dalej z prezydenckimi projektami reformy KRS i SN

W tym tygodniu sejmowa komisja sprawiedliwości pod przewodem Stanisława Piotrowicza rozpoczyna prace nad prezydenckimi projektami reformy Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Jak powiedział poseł Piotrowicz, prezentując projekty w Sejmie, „chodzi o to, żeby doszło do przemiany jakościowej sędziów, którzy będą ludźmi o mentalności służebnej wobec państwa i narodu”. Jak zauważył (na Facebooku) prezes Izby Karnej SN sędzia Stanisław Zabłocki, „służebni wobec państwa” – to byli sędziowie w PRL. Konkretnie mieli być służebni wobec władzy PZPR. Część miała nawet partyjne legitymacje (w projekcie konstytucji PiS z 2010 r. sędziom nie zakazuje się przynależności do partii). Postulat „służebności wobec narodu” też jest znamienny. Co bowiem, jeśli przed polskim sądem swoich praw zechce dochodzić cudzoziemiec albo „nie-Polak” (wedle nomenklatury „prawdziwych Polaków”)? Wobec kogo, czego „służebny” będzie sąd?