Z życia sfer

Zgadzam się z posłami PiS, że obowiązujący w Polsce system wyborczy jest niedoskonały. Uważam, że jego największą wadą jest to, że do ostatniej chwili nie wiadomo, kto wygra, i że głosy oddane w tym systemie wymagają liczenia, co wydłuża wyborczą procedurę, rodzi atmosferę niepewności, wyczekiwania i niepotrzebnych podejrzeń. Aby system wyborczy udoskonalić, PiS powołał nadzwyczajną komisję ds. Kodeksu wyborczego. Jej prace zmierzają do tego, żeby wybory wygrywała ta partia, która posiada najlepszy program dla Polski i Polaków, a nie partia, która ma o wiele gorszy program, ale jakimś cudem zdoła kłamliwie wmówić wyborcom, że ten program jest lepszy od programu partii, która ma faktycznie najlepszy program. Ponieważ posłowie PiS uważają, że to ich partia ma najlepszy program, są za tym, żeby to ona zawsze wygrywała wybory.

W celu zagwarantowania właściwego przebiegu wyborów komisja chce m.in. zmienić granice okręgów wyborczych oraz „odsędziowić” wybory, tzn. w miejsce sędziów, którzy zdaniem PiS są największym zagrożeniem dla prawidłowego przebiegu wyborów, wprowadzić podległych sobie komisarzy. Gwarancją obiektywizmu i wysokich kompetencji tych komisarzy będzie to, że nie będą sędziami.