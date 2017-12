Jakie wyzwania czekają polską reprezentację na mundialu w Rosji

Senegal, Kolumbia i Japonia – grupowi rywale Polaków na najbliższym mundialu to dla przeciętnego kibica reprezentacje raczej anonimowe i egzotyczne, co już upoważnia do patrzenia na nie z góry. Tymczasem w rzeczywistości każdy z tych zespołów na swoim kontynencie ma ugruntowane miejsce w czołówce, ich piłkarze grają w mocnych europejskich klubach. Kto twierdzi, że nie mamy z kim przegrać, nie zna się na futbolu.

Losowanie uznano więc za mało szczęśliwe. Liczono na większą korzyść płynącą z obecności reprezentacji Polski w gronie najwyżej rozstawionych drużyn. Jak to ujął jeden z kibiców na internetowym forum, odwołując się do atmosfery unoszącej się nad reprezentacją za jednego z poprzednich selekcjonerów, zapanował smudyzm, czyli błagalne wypatrywanie na wielkim turnieju jak najłatwiejszych przeciwników. Ludzie z piłkarskiego środowiska niemal zgodnie powtarzali: Peru, Iran, Panama, chyba nie do końca świadomie wyrażając w ten sposób powątpiewanie, czy z mocniejszymi przeciwnikami sobie poradzimy.