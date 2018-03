Działalność KRS w rękach Pierwszej Prezes SN Małgorzaty Gersdorf Jak Kuba Bogu Może prezydent, mogą premierzy, może więc i Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego oceniać, które obowiązki wykona, a których nie.

Pierwsza Prezes SN Małgorzata Gersdorf nie spieszy się ze zwołaniem posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa po „dobrej zmianie”, czyli z sędziami wybranymi przez PiS i Kukiz’15. PiS nie przewidział takiej obstrukcji z jej strony i nie zabezpieczył się przed tym w swojej ustawie o KRS. Teraz więc działanie nowej KRS, na którą tak liczy, gdy chodzi o nominacje nowych słusznych sędziów, przede wszystkim do Sądu Najwyższego, uzależnił od prezes Gersdorf. Tej samej, którą przymusowo przenosi w stan spoczynku, usuwając ją w ten sposób z funkcji Pierwszego Prezesa SN. Tej samej, którą od dłuższego czasu miesza z błotem i której grozi sądem dyscyplinarnym za udział w „łańcuchu świateł”. Prezes Gersdorf przestanie być Pierwszym Prezesem dopiero 3 lipca, bo – znowu przeoczenie – przechodzi w stan spoczynku trzy miesiące po wejściu w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym (ta wejdzie 3 kwietnia). Zatem PiS sięgnął po ulubioną broń: natychmiastową zmianę prawa. Pierwsze posiedzenie KRS zwoływałaby prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dziwacznie, bo prezes TK nie jest, z mocy konstytucji, członkiem KRS, w przeciwieństwie do Pierwszego Prezesa SN. Może nadto dziwacznie, szczególnie w kontekście „dialogu” z Komisją Europejską w sprawie ochrony praworządności w Polsce: rząd właśnie wysłał stustronicową „Białą księgę”, w której dowodzi, że polskie reformy sądownictwa są fantastyczne, a przede wszystkim zgodne z polskim prawem i europejskimi standardami. I może rząd dostał jakiś nieformalny sygnał z Brukseli, że to w kontekście dialogu słabo wygląda, bo w poniedziałek wycofał projekt z Sejmu. Oficjalnie dlatego, że „daje szansę” pani prezes Gersdorf, żeby wywiązała się ze swoich obowiązków. Pani prezes nie kryje, że nowe przepisy o KRS uznaje za sprzeczne z konstytucją. I tu przypomina się słynna (teraz dzięki rządom PiS) – formuła Radbrucha, powstała w związku z ustawodawstwem hitlerowskich Niemiec. Formuła mówi, że prawo sprzeczne z podstawowymi wartościami jest bezprawiem i można je traktować jako nieobowiązujące. Powołanie KRS (organu, który – według konstytucji – stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów), złożonej wyłącznie z przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, jest sprzeczne z konstytucją i europejskimi standardami – co potwierdziła Komisja Wenecka. Tak też ocenili powołanie przez Sejm sędziów do KRS profesorowie Adam Strzembosz i Andrzej Zoll w specjalnym oświadczeniu. I ostrzegli, że nominacje sędziowskie, które taka rada będzie rozdawać, będą prawnie nieważne. Czyli prezes Gersdorf stoi przed wyborem: uruchomić działanie tego niekonstytucyjnego ciała czy odmówić przyłożenia do tego ręki? PiS twierdzi, że nijakich wątpliwości konstytucyjnych być nie może, KRS wybrana jest zgodnie z prawem, a pani prezes strzela focha, za co może być pociągnięta do odpowiedzialności (w to ostatnie nie wątpię). Ale

