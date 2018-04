Jaki sens miało nieformalne „spotkanie” KRS?

Środowe spotkanie Krajowej Rady Sądownictwa po „dobrej zmianie” okazało się „spotkaniem przy kawie i ciasteczkach”. Członków zaprosił – nieformalnie – Wiesław Johann, przedstawiciel prezydenta w KRS, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Sędziowie do KRS zostali wybrani przez Sejm miesiąc temu, a Pierwsza Prezes SN Małgorzata Gersdorf – z mocy prawa jedyna, która może to zrobić – do tej pory nie zwołała posiedzenia. Przedtem jasno i wielokrotnie oświadczała, że sędziowie zostali wybrani w trybie sprzecznym z konstytucją. Ale przed tygodniem w liście do marszałka Sejmu oświadczyła, że posiedzenie KRS zwoła w prawem przewidzianym terminie (ostatnie posiedzenie KRS odbyło się 6 marca, posiedzenia powinny być zwoływane przynajmniej raz na dwa miesiące).

Spotkanie KRS miało charakter głównie zapoznawczy

Na razie nieformalne spotkanie zwołał sędzia Johann. Jak wynika z relacji Borysa Budki (PO), członka KRS z ramienia Sejmu, było to rzeczywiście spotkanie zapoznawcze, bez żadnych zakusów do podejmowania uchwał czy wyboru tymczasowego przewodniczącego KRS, który zwołałby posiedzenie robocze. Przebiegało spokojnie. Nie przyszła na nie Krystyna Pawłowicz (PiS), inna przedstawicielka Sejmu, ani minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, konstytucyjny członek KRS. Był poseł Stanisław Piotrowicz (PiS), ale się nie odzywał.

Spotkanie miało więc charakter zapoznawczy. Głównie przedstawiali się sędziowie wybrani do KRS przez PiS i Kukiz’15. Sędziowie wystąpili z inicjatywą listu do Pierwszej Prezes SN. Piszą:

„Kierując się odpowiedzialnością za dobro wymiaru sprawiedliwości, jako członkowie Rady zwracamy się o wypełnienie ustawowego obowiązku zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Niezależnie od Pani osobistych poglądów i prywatnej oceny ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wnosimy o wykonanie publicznego obowiązku realizacji nakazów prawa.

Wskazujemy, że niezwołanie posiedzenia Rady uniemożliwia prawidłowe działanie konstytucyjnego organu państwa. Dotyka spraw zwykłych obywateli, którzy mają prawo oczekiwać sprawnego działania sądów, co wymaga m.in. pilnego obsadzenia wolnych stanowisk sędziowskich. Brak funkcjonowania Rady oznacza również paraliż sądownictwa dyscyplinarnego. Podkreślić należy także, że na decyzje Rady czekają sędziowie, którzy z powodu choroby, niepełnosprawności złożyli wnioski o przeniesienie w stan spoczynku; brak uchwał Rady pozbawia ich należnych świadczeń.

Mając na względzie dobro społeczne, apelujemy o niezwłoczne zwołanie posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa”.

KRS jest sparaliżowana

Bez zwołania pierwszego posiedzenia KRS nie może zacząć działalności, w tym obsadzać wolnych miejsc w sądach powszechnych, administracyjnych i Sądzie Najwyższym. Ale skoro część członków KRS (sędziowie) została wybrana w niekonstytucyjnym trybie, nominacje sędziowskie przyznawane z ich udziałem mogą być kwestionowane. We wczorajszej uchwale podjętej podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN (przyjętej przy dwóch głosach wstrzymujących, 68 „za” i bez żadnego sprzeciwu) sędziowie apelują do władz, by dokonali koniecznych zmian w prawie, bo dalsze prace KRS, „prowadzone z udziałem sędziów wybranych w niekonstytucyjnym trybie, grożą niebezpiecznymi konsekwencjami dla stabilności całego systemu prawnego naszego Państwa”.

Spotkanie zapoznawcze w KRS służyło też poznaniu pracowników Biura KRS. Ale z tym był pewien problem, bo PiS już rozpoczął „czystki”. Między innymi nie ma już dotychczasowej dyrektorki i części pracowników, przez co Biuro nie może pracować. A jego praca polega m.in. na przygotowywaniu materiału dla członków KRS dotyczących kandydatów do sędziowskich nominacji.

