Joanna Podgórska Jak powinno wyglądać muzeum getta warszawskiego Muzeum trudnych pytań Piotr Wiślicki i prof. Jacek Leociak o tym, czy szansa powstania muzeum getta warszawskiego jest realna i jak mogłoby ono wyglądać.

materiały prasowe Szpital dziecięcy Bersohnów i Baumanów przy ul. Śliskiej, lata 30. Pracowało tu wielu wspaniałych żydowskich lekarzy (w tym Janusz Korczak), również w czasie drugiej wojny. Budynek jako jeden z nielicznych z terenu getta zachował się do dziś. JOANNA PODGÓRSKA: – Mamy zapowiedź, że powstanie muzeum getta warszawskiego. Prawicowi publicyści komentują: publiczne pieniądze posłużą działalności antypolskiej. Inni obawiają się, że to muzeum ma być wymierzone w działalność Muzeum Polin. Czy w takiej atmosferze politycznej da się rozmawiać o muzeum getta?

PIOTR WIŚLICKI: – Da się. Tylko trzeba najpierw wyjaśnić pewne sprawy. Rozwiać niepokoje, które w związku z tym pomysłem pojawiły się w szeroko pojętych środowiskach żydowskich.

JOANNA PODGÓRSKA: – Mamy zapowiedź, że powstanie muzeum getta warszawskiego. Prawicowi publicyści komentują: publiczne pieniądze posłużą działalności antypolskiej. Inni obawiają się, że to muzeum ma być wymierzone w działalność Muzeum Polin. Czy w takiej atmosferze politycznej da się rozmawiać o muzeum getta? PIOTR WIŚLICKI: – Da się. Tylko trzeba najpierw wyjaśnić pewne sprawy. Rozwiać niepokoje, które w związku z tym pomysłem pojawiły się w szeroko pojętych środowiskach żydowskich. Pomysł przeznaczenia budynku dawnego szpitala dziecięcego Bersohnów i Baumanów, jednego z niewielu zachowanych gmachów z terenu getta, na upamiętnienie historii żydowskiej uważam za bardzo dobry. Pierwsza mówiła o tym prof. Barbara Engelking, która widziała tam miejsce dla muzeum Żydów Warszawy. Później był pomysł prof. Pawła Śpiewaka, dyrektora ŻIH – uważał, że to świetne miejsce na muzeum getta warszawskiego czy wszystkich polskich gett. Ten pomysł został podchwycony przez wicepremiera Piotra Glińskiego, który podczas otwarcia wystawy Oneg Szabat w listopadzie 2017 r. zadeklarował, że muzeum getta warszawskiego tam powstanie. Pomysł dobry, ale sprawą absolutnie kluczową jest: kto to będzie robił, z kim i jak? Bez udziału specjalistów i historyków związanych ze środowiskami żydowskimi ja sobie tego nie wyobrażam. PROF. JACEK LEOCIAK: – Budynek szpitala dziecięcego jest miejscem genialnym. Faktycznie – to jeden z niewielu przykładów substancji materialnej, która została po polskich Żydach. Ocalał cudem. Byłem tam w środku dwa razy, gdy stał zupełnie opustoszały. Wisiała nad nim groźba, że zostanie sprzedany deweloperom i natychmiast zburzony. Ten budynek zapisał się także w powojennej historii Warszawy, bo był pierwszą siedzibą Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Ten gmach jest organicznie związany z historią Żydów Warszawy. Wspaniale, że powstała inicjatywa, by go ocalić i przeznaczyć na miejsce upamiętnienia Żydów, ale prof. Engelking, która pierwsza podjęła tę inicjatywę, nie mówiła o muzeum getta, lecz o muzeum historii Żydów Warszawy. Czy kolejne muzeum getta jest w Warszawie potrzebne? Moim zdaniem – nie. Mamy najnowszą, znakomitą i poruszającą wystawę w ŻIH „Kto opowie naszą historię”. Opisuje Zagładę poprzez dokumenty Archiwum Ringelbluma. Ogołocenie tej wystawy z głosu kuratorskiego i oddanie jej widzom – co jest rzadkie w muzeach historycznych – sprawia, że dokument staje się nośnikiem nie tylko treści i pamięci, ale też emocji. Mamy Galerię Zagłady w Muzeum Polin, którą z prof. Engelking miałem zaszczyt współtworzyć. Największa część tej Galerii poświęcona jest gettu warszawskiemu. To są dwa nowoczesne muzea opowiadające historię getta. Co ważniejsze – koncentrowanie się wyłącznie na Holokauście to niedobra tendencja; także jeśli chodzi o wymiar publicznej debaty. To redukuje Żydów i ich wielowiekową historię tylko do roli ofiar Zagłady. To strasznie niesprawiedliwe. Dlatego jestem przeciwny powstaniu kolejnego muzeum getta. W tym miejscu powinno powstać muzeum Żydów Warszawy, którzy zamieszkiwali tu od XV w. Bez pogłębionej dyskusji trudno sobie wyobrazić proces powstawania muzeum. Tylko czy dziś klimat sprzyja współpracy władzy ze środowiskami żydowskimi? P.W.: – Nie wolno tego zmienić w dyskusję polityczną. To może być bardzo ważna placówka kultury, ale żeby taką się stała, konieczne wydaje się spełnienie kilku warunków. Po pierwsze – że partnerami będą środowiska żydowskie. Po drugie – że ekspozycję opracują najwybitniejsi historycy zajmujący się Holokaustem. Przecież mamy w Polsce Centrum Badań nad Zagładą, jeden z najlepszych takich ośrodków na świecie. Mamy kontakty ze znakomitymi badaczami z całego świata, którzy współpracowali przy Muzeum Polin. Po trzecie wreszcie – to muzeum nie może powstać kosztem innych instytucji kultury, takich jak Polin, ŻIH czy innych miejsc upamiętniających historię Żydów polskich. J.L.: – Nie wiem, jakie są intencje ministra Glińskiego, ale odwołałbym się do słynnego cytatu z „Eneidy” Wergiliusza: Timeo Danaos et donna ferentes – strzeż się Greków, nawet gdy przynoszą dary. Odnoszę wrażenie, że chodzi o to, by intencje władz wydawały się czyste i szlachetne, szczególnie w kontekście antysemickiego wylewu nienawiści, który trwa od czasu nowelizacji ustawy o IPN. Drugi cel – strukturalny – to kolejny etap budowania alternatywnej rzeczywistości; w tym wypadku alternatywnej historii Holokaustu i getta przez władze PiS. P.W.: – Bądźmy precyzyjni – ideę muzeum getta w budynku przy ul. Śliskiej zaproponował prof. Śpiewak na długo przed nowelizacją ustawy. J.L.: – Rzeczywiście, bądźmy precyzyjni. Prof. Śpiewak przejął inicjatywę prof. Barbary Engelking i nadał jej gettowy li tylko charakter. Czy można mieć obawy, że muzeum getta – na podobnej zasadzie jak Muzeum Westerplatte w stosunku do Muzeum II Wojny Światowej – posłuży do przejęcia kontroli nad Polin? P.W.: – Muzeum Polin zostało wymyślone i było współtworzone przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, które jest strażnikiem spuścizny narodu żydowskiego w sensie moralnym i materialnym. Braliśmy udział w gromadzeniu funduszy na jego budowę. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy wystawę stałą w muzeum. Polin jest znakomicie prowadzone pod względem edukacyjnym, historycznym i menedżerskim. Ma bardzo dobry i precyzyjny statut, ogłoszony w Dzienniku Ustaw, dotyczący jego władz i rady. Wszystko tu odbywa się na zasadzie konsensu między trzema założycielami: Ministerstwem Kultury, władzami Warszawy i Stowarzyszeniem ŻIH. Oczywiście w życiu wszystko jest możliwe, ale nie dopuszczam myśli, że ktokolwiek będzie próbował naruszyć tę konstrukcję. Jeśli ustawę o IPN porównamy do podłożenia iskry pod beczkę prochu, to próba naruszenia postanowień umowy założycielskiej i statutu muzeum byłaby wybuchem niszczącym efekty dialogu polsko-żydowskiego. Polin jest postrzegane na całym świecie jako sukces i dowód na to, że współpraca jest możliwa. Dziś to także jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie prowadzi się szczery dialog polsko-żydowski. Czyli jeśli chodzi o muzeum getta, jest pan optymistą? P.W.: – Ja nie umiem o nim nic powiedzieć, bo nic nie wiem. Nikt z nami jako stowarzyszeniem nie rozmawiał, a przecież jesteśmy właścicielem wspaniałych zbiorów, z Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma) włącznie. Wszystkiego dowiadujemy się z mediów, a przecież mamy ogromne doświadczenie w tworzeniu muzeów. J.L.: – Mogę bez fałszywej skromności powiedzieć, że na swój dorobek badań nad Zagładą pracuję od 26 lat. Wraz z prof. Engelking jestem autorem 900-stronicowej książki „Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”. Miała ona także wydanie w jednym z najbardziej prestiżowych amerykańskich wydawnictw Yale University i jest lekturą obowiązkową w wielu Holocaust Studies w USA i Kanadzie. Jeśli nikt nigdy nie kontaktował się ze mną czy prof. Engelking w sprawie stworzenia muzeum getta w Warszawie, to jest to inicjatywa niepoważna. Warunkiem powodzenia projektu ma być powołanie zespołu wybitnych historyków. Czy osoba dyrektora wskazanego przez ministerstwo nie budzi wątpliwości? To osoba bez większego dorobku naukowego. J.L.: – Ze współpracy w Polin wspominam go jako człowieka niezwykle sympatycznego, ale z tego, co wiem, nie ma specjalnego kontaktu badawczego z historią Zagłady i getta warszawskiego. Jest współautorem bardzo ważnego i dobrego artykułu „Demograficzne skutki Holokaustu”. Ale potem zajmował się stosunkami dyplomatycznymi z Izraelem w 1967 r., statystyką emigracji żydowskiej po wojnie. Jego dorobek jest skromny. Nie obronił pracy doktorskiej, nie opublikował samodzielnie żadnej książki. P.W.: – O tym, że na dyrektora powołano Alberta Stankowskiego, dowiedziałem się pocztą pantoflową, a potem z prasy. Ale nie wolno go z góry krytykować. Dajmy mu szansę. Niech przedstawi program, bo na razie nic nie wiemy. Najważniejsze, żeby umiał skupić wokół siebie właściwych fachowców, wybitnych historyków z całego świata zajmujących się tym tematem. Z wypowiedzi ministra Glińskiego wynika, że to muzeum ma się wpisywać w politykę historyczną władzy, a jego kluczowym przesłaniem będzie miłość dwóch narodów, polsko-żydowskie braterstwo i solidarność. P.W.: – Nieważne, co kto powiedział, tylko kto będzie to muzeum robił. Polin zostało stworzone przez grupę najlepszych specjalistów w tej dziedzinie na świecie i dlatego odnosi sukcesy. Nad projektem każdej galerii odbywały się wielotygodniowe debaty, trwał polsko-żydowski dialog. Udało się dojść do konsensu dzięki temu, że rozmawiali ze sobą profesjonaliści. Gdy poznamy program i skład rady programowej muzeum getta, będziemy wiedzieli więcej. A co do miłości dwóch narodów… Mam nadzieję, że to było przejęzyczenie. Dla Żydów Holokaust jest narodową traumą. Naprawdę, mówiąc o tym, trzeba uważać na słowa. Historia polsko-żydowska jest bardzo trudna, ma momenty złe, tragiczne, ale także dobre i piękne. J.L.: – Ja tego nawet nie chcę komentować. Jak pan sobie wyobraża muzeum w budynku szpitala Bersohnów i Baumanów? J.L.: – Odpowiem na pani pytanie, ale będzie to marzenie o muzeum, o które można by zawalczyć, jak Polska znów stanie się normalnym demokratycznym państwem prawa. Nie mam gotowej koncepcji, ale na pewno wyszedłbym od genius loci – tworzymy muzeum w budynku, który sam ma wartość muzealną. Tego nie ma ani Polin, ani muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, ani Yad Vashem. Szpital powstał w 1878 r. Tu swoją pierwszą praktykę podjął Janusz Korczak. Pracowała tu cała galeria wspaniałych żydowskich lekarzy, aż po heroiczny okres getta, gdy szpitalem zarządzała dr Anna Braude Hellerowa. To duży gmach, ma dwa piętra i podziemia – fantastyczna przestrzeń do zaaranżowania. Dobry, renomowany designer mógłby z tego stworzyć perłę światowej klasy. W tym niepowtarzalnym budynku rozwinąłbym opowieść o Żydach w Warszawie. Jednym z pierwszych dokumentów, jaki znamy z tej wielowiekowej historii, jest przywilej wydany przez magistrat dla żydowskiego lekarza nazwiskiem Lazarus, pozwalający mu przebywać w mieście po wygnaniu z niego Żydów. Niech on wita zwiedzających, niech opowie, dlaczego mógł zostać, co to wówczas znaczyło być lekarzem, dlaczego był tak ważny dla miasta, że zrobiono dla niego wyjątek. Potem opowiedziałbym niezwykłą historię Żydów warszawskich, która przypomina morskie fale – rozlewają się i cofają. Wygnani wracali jak morskie fale, aż do 1862 r., gdy nie było już żadnych ograniczeń dotyczących miejsca ich zamieszkania. Do tego czasu zdążył się już wykształcić żydowski rewir w Warszawie. Na tym terenie powstało później getto. Aż przyszło tsunami i zmiotło z powierzchni ziemi warszawskich Żydów i ich dzielnicę; w sposób dosłowny, nie merytoryczny. Jednak centralnym punktem opowieści powinno być to wielowiekowe falowanie, a nie Zagłada – ona dopiero wtedy ukaże swój zbrodniczy, wstrząsający wymi

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.