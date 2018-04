Sławomir Mizerski Mizerski na bis Wojsko jak malowane

Polityka Malarstwo urosło do rangi wiodącej sztuki w państwie PiS. Wszyscy pamiętamy, jak w kampanii wyborczej w 2015 r. Beata Szydło i ówczesny rzecznik PiS Marcin Mastalerek w obecności telewizyjnych kamer malowali jakąś ścianę. Niedawno Mastalerek w patriotycznym uniesieniu rzucił także pomysł pomalowania na biało-czerwono samolotów Lot. Wygląda zresztą na to, że chodzi tu o jakąś szerszą plastyczną inicjatywę, bo jednocześnie „Rzeczpospolita” poinformowała, że polska armia zabrała się za malowanie starych metalowych hełmów, żeby były jak nowe.

Malarstwo urosło do rangi wiodącej sztuki w państwie PiS. Wszyscy pamiętamy, jak w kampanii wyborczej w 2015 r. Beata Szydło i ówczesny rzecznik PiS Marcin Mastalerek w obecności telewizyjnych kamer malowali jakąś ścianę. Niedawno Mastalerek w patriotycznym uniesieniu rzucił także pomysł pomalowania na biało-czerwono samolotów Lot. Wygląda zresztą na to, że chodzi tu o jakąś szerszą plastyczną inicjatywę, bo jednocześnie „Rzeczpospolita” poinformowała, że polska armia zabrała się za malowanie starych metalowych hełmów, żeby były jak nowe. Dobrze, że w MON do głosu doszły siły umiaru i oszczędnego gospodarowania, które uznały, że szybciej i taniej będzie coś z wojskowego ubioru i uzbrojenia namalować, niż kupić. Gdyby taką koncepcję przyjęto wcześniej, już dawno mielibyśmy namalowany system rakiet Patriot i nie tracilibyśmy cennego czasu i pieniędzy na kupowanie go od Amerykanów. Mam nadzieję, że hełmy to tylko obiecujący początek, bo wiadomo, że potrzeby wojska są duże. Po zakończeniu malowania hełmów można by żołnierzom domalować jakieś fajne karabiny, a generałom i innym wyższym oficerom – wąsy. Akcja malowania hełmów (wyprodukowanych w latach 60. i 70. ubiegłego wieku i używanych m.in. przez oddziały ZOMO) zaczęła się już w zeszłym roku. W sumie będzie pomalowanych 50 tys. hełmów po 173 zł za sztukę. Tę cenę można by uznać za atrakcyjną, gdyby nie to, że zdaniem specjalistów przemalo

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.