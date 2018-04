Grzegorz Rzeczkowski Jak rząd kupuje propagandę Szmalu nie żal Największe państwowe spółki pompują rekordowe sumy do mediów wspierających „dobrą zmianę”.

Igor Morski/Polityka Według danych Kantar Media tylko w 2017 r. cennikowe wpływy „Sieci” z reklam państwowych spółek wyniosły 17,4 mln zł. PiS nie skąpi grosza na nagrody dla swych działaczy, na dotacje dla zaprzyjaźnionych organizacji i firm z holdingiem ojca Rydzyka na czele. Daje też zarobić przychylnym mediom. Od wygranych wyborów w 2015 r. do takich tytułów, jak „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie”, „Sieci”, „Do Rzeczy” czy „Nasz Dziennik”, szerokim strumieniem zaczęły płynąć pieniądze od spółek Skarbu Państwa. Jak wynika z danych firmy Kantar Media, tylko w 2017 r.

Sztandarowym przykładem jest nagroda Człowieka Wolności wręczana dorocznie przez tygodnik „Sieci” (wcześniej „Sieci Prawdy”), na którego czele stoi Jacek Karnowski (wśród laureatów z lat ubiegłych są Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda). Tegoroczną edycję, w której nagrodzona została prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, wspierał korowód państwowych, specjalnie honorowanych spółek. Złotym partnerem był Orlen, partnerami strategicznymi Alior Bank, Bank Pekao SA oraz PZU. Partnerami głównymi – Energa, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PKO Bank Polski i Tauron. Partnerem wydarzenia były PKP SA, a partnerami wspierającymi m.in. PERN oraz Poczta Polska. W sumie 11 firm państwowych, z których każda, w zamian za promocję swego brandu, musiała wesprzeć organizatorów. Właściwie żadne przedsięwzięcie „niepokornych” nie może się obyć bez wsparcia nadzorowanych przez rząd spółek. Dodatek specjalny do „Gazety Polskiej” o „Żołnierzach Wyklętych”? Partnerzy: Alior, Orlen, PWPW, PZU. Mapa samochodowa Polski z 1939 r. tygodnika „Sieci”? Partner: Lotos. Takich przykładów jest mnóstwo. Jednak tego typu wydatki, jako finansowane z innej puli, nie podlegają monitoringowi. Te, które on obejmuje, pokazują, że w latach 2016–17, a więc już po przejęciu władzy w spółkach Skarbu Państwa przez ludzi PiS, same tylko wpływy reklamowe czołowych gazet „niepokornych” z 22 największych firm państwowych sięgnęły według cenników 64 mln zł. „Rząd kupuje sobie w ten sposób propagandę” – pisały w lutym 2014 r. serwisy sdp.pl i wPolityce.pl, oburzając się, że pieniądze za ogłoszenia spółek Skarbu Państwa „idą nie tam, gdzie je czytają czytelnicy”. Dziś żaden z prawicowych wydawców nie chwali się tym, że już idą we właściwe miejsca. Jedynie Fratria (wydawca „Sieci”) tak jakby półgębkiem wspomniała w sprawozdaniu zarządu za 2016 r., że „po raz pierwszy zrealizowała projekt finansowy z funduszy Unii Europejskiej, przyznanych przez Ministerstwo Rozwoju”. Z kolei współwłaściciel Fratrii, czyli firma Apella, przyznała, że podpisała umowy także ze spółkami Skarbu Państwa, m.in. z PGNiG i Totalizatorem Sportowym. O zamówieniach na publikację reklam spółek Skarbu Państwa ani słowa. „W 2016 roku zgodnie z planami Spółka skupiła się na poszerzaniu prac działu marketingu, reklamy i PR” – tak wzrost dochodów tłumaczył zarząd Niezależnego Wydawnictwa Polskiego, wydawcy „Gazety Polskiej”. Kierując strumień zamówień w kierunku mediów „niepokornych”, państwowi giganci właściwie wycofali reklamy z gazet uznawanych za opozycyjne wobec rządu. Trzy tytuły, czyli „Gazeta Wyborcza”, „Newsweek” oraz POLITYKA (jednocześnie w swoich segmentach największe na rynku, zasięgiem wielokrotnie przekraczające prasę prawicową), jeszcze w 2015 r. zarobiły według cenników 19 mln zł. Realnie, ledwie niewielką część tej kwoty, gdyż obowiązywały w tych kontraktach nawet kilkudziesięcioprocentowe rabaty. Rzecz w tym, że przed 2015 r. zlecenia reklamowe, rozdzielane przez profesjonalne domy mediowe, podlegały kryteriom rynkowym: zasięgu, czytelnictwa, oglądalności, teraz te kryteria są zastępowane politycznymi. Już w ubiegłym roku te trzy tytuły zarobiły (cennikowo) tylko 1,1 mln zł. Czyli 17 razy mniej niż w 2015 r. Właściwie trudno się dziwić, bo we władzach niektórych firm wydających prawicowe gazety zasiadają ich partyjni koledzy, a wśród wspólników są spółki silnie związane z PiS. Weźmy Fratrię, właściciela „Sieci”, którą z różnych stron nadzoruje Grzegorz Bierecki, senator PiS i założyciel SKOK – przede wszystkim zasiadając w jej radzie nadzorczej, ostatnio jako jej przewodniczący. Ale Biereckiego znajdziemy również w firmach, które są udziałowcami Fratrii. W należącej do zarejestrowanej w Luksemburgu firmy SKOK Holding Apelli również przewodniczy radzie nadzorczej, zresztą razem z bratem Jarosławem, pomorskim radnym PiS. Najważniejszy jest jednak Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna, który posiada większość akcji wydawcy „Sieci” (około jednej piątej mają bracia Jacek i Michał Karnowscy). Udziałowcami SIN, który posiada prawo do wyrażenia aprobaty dla wyboru redaktorów naczelnych tytułów wydawanych przez Fratrię (a więc m.in. „Sieci” i wPolityce.pl), są Grzegorz Bierecki i jego brat. Według danych Kantar Media tylko w 2017 r. cennikowe wpływy „Sieci” z reklam państwowych spółek wyniosły 17,4 mln zł. To prawie 14 razy więcej niż w 2015 i niemal dwa razy tyle co w 2016 r. Warto też zwrócić uwagę, że w czasach przedpisowskich udział 22 największych spółek Skarbu Państwa w przychodach reklamowych analizowanych ośmiu tytułów był stosunkowo niewielki, nieprzekraczający 8 proc. Obecnie w tytułach prawicowych wydatki spółek Skarbu Państwa to nawet blisko jedna trzecia wszystkich wpływów reklamowych. Hojność bez granic Ciekawy skład właścicielski znajdziemy także w spółkach Forum SA i Słowo Niezależne. Pierwsza wydaje dziennik „Gazeta Polska Codziennie”, którym kieruje Tomasz Sakiewicz, druga jest wydawcą serwisu niezalezna.pl i miesięcznika „Nowe Państwo”. Do początku 2016 r. jej prezesem był Michał Rachoń, jedna z najważniejszych dziś twarzy mediów narodowych. Około jednej trzeciej udziałów dzierży w niej Srebrna, spółka założona przez polityków PiS, która na początku lat 90. uwłaszczyła się na części majątku należącym w PRL do państwowego koncernu RSW Prasa Książka Ruch. Spółka, do której należy m.in. nieruchomość na warszawskiej Woli, gdzie chce zbudować 36-piętrowy wieżowiec, należy z kolei do Instytutu Lecha Kaczyńskiego. We władzach obu podmiotów aż roi się od zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. Wśród członków rady nadzorczej Srebrnej znajdziemy m.in. słynną z „Ucha Prezesa” panią Basię, czyli wierną sekretarkę prezesa PiS Barbarę Skrzypek, żonę równie wiernego ministra Adama Lipińskiego Halinę Wojnarską oraz Jacka Rudzińskiego, czyli kierowcę, asystenta i przybocznego w jednej osobie. W zarządzie Srebrnej zasiadają z kolei Janina Goss, czyli ucho i oko Kaczyńskiego w spółkach Skarbu Państwa (obecnie w radach Polskiej Grupy Energetycznej i Banku Ochrony Środowiska), oraz były asystent prezesa, dziś stołeczny radny PiS i członek sądu koleżeńskiego partii Jacek Cieślikowski. A Instytut Lecha Kaczyńskiego? W jego władzach również same dobrze znane nazwiska. W radzie instytutu zasiada sam prezes Kaczyński. Obok niego zaś szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, a w zarządzie jego była żona Barbara oraz Adam Lipiński. Ci sami ludzie pojawiają się we władzach Forum SA („Gazeta Polska Codziennie”), której większościowym udziałowcem jest Srebrna razem z kierowaną przez Cieślikowskiego spółką zależną Geranium. Rada nadzorcza Forum składa się już z samych ludzi Kaczyńskiego. Oprócz Barbary Skrzypek i Jacka Rudzińskiego są w niej europoseł PiS Ryszard Czarnecki – m.in. jako przewodniczący rady nadzorczej – oraz radna PiS z Wołomina, etatowa pracownica centrali PiS przy Nowogrodzkiej Katarzyna Lubiak. Podobnie jest z najważniejszą spółką związaną z Tomaszem Sakiewiczem, czyli wydającym „Gazetę Polską” Niezależnym Wydawnictwem Polskim, które w części należy do niego. Wśród innych udziałowców znaleźć można Słowo Niezależne, posła PiS Andrzeja Sośnierza czy żonę członka podkomisji smoleńskiej Wiesława Biniendy Marię Szonert-Biniendę, byłą wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i konsul honorową RP w Ohio, zawieszoną po tym, gdy opublikowała w internecie zdjęcie Donalda Tuska w mundurze SS. Jeszcze wiosną 2014 r. udziały w NWP miała także Srebrna. Tę podkreślaną nieustannie przez Sakiewicza „niezależność” można więc uznać za żart. Strategia antymarketingowa Dysproporcje pod względem wpływów reklamowych ze strony spółek Skarbu Państwa pogłębiają się jeszcze bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę, że „GW”, „Newsweek” i POLITYKA w rankingach sprzedaży wciąż sytuują się wyżej niż ich konkurenci o prawicowym profilu. W 2015 r. „GW” średnio sprzedawała 158 tys. egzemplarzy, czyli osiem razy więcej niż „Gazeta Polska Codziennie” (19,1 tys. egz.), i zajmowała drugie miejsce w segmencie dzienników, podczas gdy „GPC” siódme (wydawca „Naszego Dziennika” nie należy do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i nie udostępnia danych o sprzedaży gazety). W ubiegłym roku „GW” ze sprzedażą średnio 110 tys. egzemplarzy była na trzecim miejscu, zaś „GPC” z 19,5 tys. na piątym. Mimo to spółki Skarbu Państwa wydały w „GPC” według cenników prawie 5 mln zł, zaś w „GW” – 10 razy mniej. Jeszcze większy rozjazd jest wśród tygodników. W 2017 r

