Prezydent sam zastawia na siebie pułapkę

Andrzej Duda ogłosił, że chce przeprowadzić referendum w sprawie kierunkowych zmian w ustawie zasadniczej rok temu, z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Wtedy ten pomysł wyglądał nawet nieźle: prezydent powszechnie uważany za niesamodzielnego (nawet w PiS mówiono o nim per „długopis”) znajdował sobie doniosły polityczny temat. Propozycje zmiany konstytucji na scenie politycznej wracały zresztą co jakiś czas, zgłaszały je zarówno Platforma czy PiS, jak i Kukiz ′15, więc kwestia była jednocześnie dość bezpieczna.

Będzie katastrofa frekwencyjna

Od tego czasu upłynęło jednak sporo wody w Wiśle i sytuacja polityczna stała się zupełnie inna. Po pierwsze, prezydent przynajmniej częściowo wybił się na niepodległość w kilku kwestiach (zmiany w sądach, wojsko, część polityki zagranicznej) i takiego znalezionego trochę na siłę tematu politycznego już tak bardzo nie potrzebuje.

Po drugie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z inicjatywy prezydenta debatować o konstytucji, ale prawdziwe referendum to zupełnie inna kwestia. Najistotniejsza jest tu frekwencja: wiążący plebiscyt wymaga, by wzięło w nim udział co najmniej 50 proc. uprawnionych do głosowania. Szanse na to, że Polacy zechcą dość masowo uczestniczyć w takiej inicjatywie, są niesłychanie niskie, a do proponowanej daty referendum w listopadzie zostało już niewiele czasu.

Referendum nie da się ogłosić na dzień wyborów samorządowych: równoległe głosowanie byłoby niemożliwe z punku widzenia prawnego i organizacyjnego. A coraz jaśniejsze staje się, że samodzielnie przeprowadzone referendum musi się skończyć frekwencyjną katastrofą.

Dopisanie do konstytucji nie rozwiąże problemu

Ludzie prezydenta zorganizowali ostatnio kilka debat na temat zmian w konstytucji, ale nie mam poczucia, by Polacy z wypiekami na twarzach podczas nadchodzącej majówki chcieli o tym rozmawiać. Zwłaszcza że ujawnione dziś przez prezydenta tematy ewentualnych pytań nie brzmią pasjonująco.

Czy „problemy ogólne w rodzaju optymalnego ustrojowego modelu władzy wykonawczej” będą w stanie wyciągnąć Polaków z domu w zimny, listopadowy dzień? Czy konieczne jest – z punktu widzenia przeciętnego obywatela – wpisanie do konstytucji szczególnej pozycji rodziny? Ochrony niepełnosprawnych i rolników? Dodatkowych szczebli samorządu? Ogólne zapisy na te tematy już tam są, a od szczegółów są przecież ustawy, a nie konstytucja.

Owszem, między prezydentem i premierem może dochodzić do tarć, w ustawę zasadniczą wmontowany jest konflikt między tymi ośrodkami. Z drugiej strony dawało się je rozwiązać na gruncie obecnych przepisów i przy pomocy niezależnego Trybunału Konstytucyjnego.

Prawdziwą debatę robi się inaczej

Wszystkie te kwestie budzą zresztą spory nawet wśród ekspertów. Przykładowo proponowane przez prezydenta ewentualne dopisanie powiatów i województw do konstytucji w przyszłości znacząco utrudni jakiekolwiek reformy administracji lokalnej, jeśli staną się potrzebne. Te same wątpliwości dotyczą np. dalszej konstytucyjnej regulacji ochrony niepełnosprawnych. Rolą ustawy zasadniczej nie jest przecież regulacja szczegółowych rozwiązań, a wskazanie podstawowych zasad, wartości oraz najważniejszych elementów ustroju państwa.