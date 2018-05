Adam Bodnar: Obywatele broniący prawa nie powinni być ścigani

Państwo nie powinno ścigać obywateli za protesty przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej – uważa RPO Adam Bodnar.

Właśnie zwrócił się w tej sprawie do policji i Lasów Państwowych, które składały doniesienia na protestujących. Wniosków o ukaranie za protesty jest w tej chwili około dwustu. Zapadł jeden wyrok uniewinniający: Sąd Rejonowy w Hajnówce uznał w styczniu, że obrońcy Puszczy działali w stanie wyższej konieczności. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim wydał natomiast 82 nieprawomocne wyroki skazujące na grzywny od 70 do 300 zł. Są też powództwa cywilne Lasów Państwowych o odszkodowania za blokadę wycinki.

Obywatele bronili prawa

„Mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, należy rozważyć, czy w sprawach toczących się przeciwko osobom protestującym w Puszczy Białowieskiej popieranie wniosków o ukaranie, aktów oskarżenia czy pozwów cywilnych, jest zasadne” – pisze Adam Bodnar i prosi o informacje o podjętych w sprawie działaniach.

RPO podkreśla, że w myśl wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, wycinka Puszczy była nielegalna. Zatem władze łamały prawo, a obywatele usiłowali temu zapobiegać. Zapobiegali, stosując obywatelskie nieposłuszeństwo. A konkretnie: własnymi ciałami blokowali maszyny karczujące las.

Rzecznik wskazuje, że w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, wydany przez dyrekcję Lasów Państwowych zakazu wstępu do lasu był nielegalny, a więc „tym samym podejmowane przez policję i straż leśną działania nie miały i nie mają uzasadnionych podstaw prawnych”.

RPO wielokrotnie występował w obronie protestujących. Podkreślał pokojowy i spontaniczny charakter ich zgromadzeń i nieproporcjonalne używanie środków przymusu bezpośredniego przez strażników leśnych. Zwracał uwagę, że policja ma obowiązek zabezpieczenia zgromadzeń i bezpieczeństwa ich uczestników. Policja nie uznawała jednak manifestacji obrońców Puszczy za „zgromadzenia spontaniczne”, czyli nie podlegające zgłoszeniu w gminie na 30 dni przed terminem odbycia.

Rzecznik usiłował też powstrzymać wycinkę Puszczy, skarżąc do sądu administracyjnego zarządzenie ministra środowiska Jana Szyszki. Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że owo zarządzenie ma charakter „wewnętrzny” i jego kontrola nie leży w kompetencji sądu administracyjnego.

Obywatele nie mieli innego wyjście, tylko fizyczne blokady

Zatem obywatele nie mieli żadnych środków kontrolowania legalności działań władzy. W tej sytuacji jedyny środek, jaki im pozostał, to fizyczne blokowanie wycinki. To właśnie podniósł Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinniając w styczniu obrońców Puszczy: „Okoliczność owa ma istotne znaczenie, dla oceny zachowań obwinionych w niniejszej sprawie, jasno wskazując, iż niejako w obiektywny sposób pozbawieni oni byli alternatywnej możliwości rozwiązania sporu, bądź uzyskania decyzji o wstrzymaniu działań nieodwracalnych, do czasu wydania rozstrzygnięcia sporu (...), co z kolei ma istotne znaczenie dla oceny czy zachowanie ich winno być oceniane jako podjęte w warunkach obrony przed niebezpieczeństwem dla dobra prawnego w imieniu którego stanęli, a którego nie można było uniknąć inaczej (niebezpieczeństwa) niż przez poświęcenie innego dobra chronionego prawem (zakłócenia porządku z art. 51 k.w), a zatem w kontekście istnienia podstaw do uznania ich działania w stanie wyższej konieczności wskazanej normą art. 16 k.w.”

W większości protestów obywatelskich, także w obronie konstytucji, niezależności sądownictwa, wolności zgromadzeń (kontrmiesięcznice smoleńskie) dostępu obywateli do Sejmu czy blokowania przemarszów neofaszystów, sądy w całej Polsce albo uniewinniają, albo umarzają sprawy. Jednak w związku z protestami obywatele są spisywani, zatrzymywani, wzywani na przesłuchania, a zatem doznają prawnych szykan ze strony państwa. W sprawie obrońców Puszczy RPO zabiega o to, by państwo tych szykan nie stosowało.

Adam Bodnar zapowiada kompleksowy raport o stanie wolności zgromadzeń w Polsce.