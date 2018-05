Rafał Kalukin Co planuje Robert Biedroń? Fajny plan Robert Biedroń planuje stworzenie własnego ruchu politycznego na wybory parlamentarne. Wzmocni lewicę czy jeszcze bardziej ją podzieli?

Filip Radwański/Forum Planowany ruch Biedronia nie będzie typową lewicą, nawet jeśli lewicowe elementy znajdą się w programie wyborczym. Od miesięcy bawi się z mediami w ciuciubabkę. Oficjalnie odgrywa rolę spełnionego samorządowca, któremu niczego poza pomyślnością słupczan do szczęścia nie potrzeba. Ale gdy tylko nadarzy się okazja, zaraz daje do zrozumienia, że jego gospodarskie talenty przydałyby się całej Polsce, sprowadzonej przez PiS na złą drogę. Gdyż Robert Biedroń – co podkreśla z godną podziwu regularnością – szczerze „kocha Polskę”. Nie uchyli się więc od wzięcia za nią odpowiedzialności, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ostatnio jego sugestie stały się jednak wyraźniejsze. Jakby słupski gorset naprawdę zaczynał go już krępować. „W tej chwili jestem prezydentem Słupska, ale ten etap może się kiedyś skończyć” – dał do zrozumienia. Albo: „Jestem gotowy wrócić do polityki ogólnopolskiej”. „Wrócę do polityki, aby pokazać, że ona może wyglądać inaczej”. „Wrócę, bo jestem już wściekły”. Zapewnia, że ostatnie wyniki sondażowe dały mu do myślenia. Najpierw prezydent Dopisywany od jakiegoś czasu w sondażach do listy potencjalnych kandydatów na prezydenta RP Robert Biedroń z kilkunastoprocentowym poparciem regularnie zajmuje trzecie miejsce. Przed nim tylko Andrzej Duda i Donald Tusk. W drugiej turze przegrywa z obecnym prezydentem, choć z deklarowanym w jednym z ostatnich sondaży 40-proc. poparciem ma podstawy, aby mierzyć wysoko. Trudno jednak uznać prezydenckie sondaże za precyzyjny barometr. Rywalizacja o wielki pałac ruszy przecież dopiero za dwa lata, wieńcząc wyborczy cykl. Nie sposób więc poważnie o niej myśleć, nie znając rezultatów wcześniejszych elekcji. A to właśnie wynikająca z politycznego kalendarza wyborcza sekwencja determinuje dziś polityczne strategie i określa ambicje głównych graczy. Realną wagę prezydenckich wyborów poznamy wraz z kształtem przyszłego parlamentu. Oczywiście Biedroń doskonale zdaje sobie z tego sprawę. On tak samo kalkuluje i dostosowuje strategie do cyklu wyborczego, nawet jeśli koliduje to ze starannie pielęgnowanym wizerunkiem szczerego faceta, wiecznego aktywisty, do pewnego stopnia politycznego naturszczyka. Jego sytuacja jest zresztą szczególnie zawiła. Oficjalnie przygotowuje się przecież do wyborów samorządowych, potocznie przymierzany jest do Pałacu Prezydenckiego, faktycznie zaś – co podkreślają doradzający mu ludzie – planuje budowę od podstaw nowego ruchu politycznego na wybory parlamentarne. I to jest jego główny cel. Podobno miał zresztą etyczne rozterki, czy wypada walczyć w Słupsku o reelekcję. Uważał, że to zobowiązanie na całą kadencję i nie wolno w jej trakcie przesiadać się do innego pociągu. Gotów był więc namaścić na jesienne wybory samorządowe swą następczynię. Współpracownicy wyperswadowali mu jednak ten pomysł. Bo jeśli wycofa się z kandydowania, pójdzie fama, że Biedroń zdezerterował. Że jego osiągnięcia widać nie były tak imponujące, jak przedstawiały to media. Jeśli więc myśli o wejściu do poważnej politycznej gry, musi potwierdzić swą pozycję ponownym zwycięstwem w Słupsku. Najlepiej spektakularnym, w pierwszej turze. Klamka więc zapadła i do jesiennych wyborów lokalnych Biedroń jest skazany na odgrywanie roli przykładnego samorządowca. Moment wyłożenia kart na stół nadejdzie zaś tuż po wyborach. Chodzi o nowy kontekst. Platformie zapewne nie uda się utrzymać dotychczasowego stanu posiadania w wielkich miastach. Nawet zwycięstwa części jej kandydatów pewnie będą wymęczone. Tu i ówdzie może dojść do nieoczekiwanej klęski. Na tak niejednoznacznym tle triumfujący w Słupsku Biedroń będzie mógł zaprezentować się jako realna nowa siła. I wtedy wiarygodnie upomni się o berło lidera opozycji, zapowiadając powstanie nowego ruchu politycznego. Tak aby starczyło czasu na przygotowanie się do wyborów do Parlamentu Europejskiego w połowie 2019 r., które będą pierwszym testem nowej inicjatywy. Sprzyjającym, gdyż niewymagającym wielkich nakładów i rozbudowanych struktur. Specyfika tych wyborów premiuje zresztą mniejsze komitety. Frekwencja jest niska, łatwiej więc przekroczyć próg wyborczy samymi tylko głosami najwierniejszego elektoratu. Dobry wynik nowego ruchu otwierałby za to drogę do sukcesu w wyborach parlamentarnych. Taki jest w ogólnym zarysie plan Roberta Biedronia. Problem w tym, że główny zainteresowany najwyraźniej nie zamierza sztywno go realizować i już teraz wypuszcza w medialną przestrzeń przedwczesne zajawki. Co go do tego skłoniło? Jedni twierdzą, że zanadto upoił się sondażami. Inni, że nie może już wytrzymać w słupskim gorsecie. Albo że zmotywowały go do aktywności kłopoty PiS oraz sukcesy sondażowe SLD. Tyle że przedwczesne ujawnienie ambicji może kosztować go sporo głosów w Słupsku i utrudnić wielkie otwarcie. I nie tylko dlatego, że lokalni wyborcy poczują się zinstrumentalizowani przez popularnego prezydenta. Chodzi o poparcie Platformy dla jego kandydatury w Słupsku. Trudne do przecenienia, jeśli myśli o zwycięstwie w pierwszej turze. Na razie słupska PO skłonna jest wystawić przeciwko Biedroniowi swojego kandydata. Ale już władze regionalne partii wolą się z prezydentem dogadać i poprzeć go na dogodnych warunkach. Ostateczną decyzję podejmie jednak Grzegorz Schetyna. I jeśli uzna, że Biedroń poważnie zagraża jego politycznym interesom, pewnie nie będzie skłonny pójść mu na rękę. Gryzące się rekiny Potocznie kojarzy się Roberta Biedronia z lewicą. Nic dziwnego, pochodzi przecież ze świata aktywistów społecznych, progresywnych ruchów, tęczowych marszów. Jego pierwszą partią było SLD, później został posłem z listy Ruchu Palikota. Dziś stara się dobrze żyć ze wszystkimi środowiskami lewicowymi. Ostentacyjnie ignorując głębokie podziały po tej stronie, które praktycznie uniemożliwiają zbudowanie wspólnej platformy wyborczej. Zawsze znajdzie ciepłe słowo dla ruchów miejskich, Partii Razem, Zielonych. Ale i – o zgrozo! – dowartościowuje Włodzimierza Czarzastego i jego SLD, które w publicystyce młodej lewicy przeważnie już funkcjonuje jako „zombie”. Ze strony Biedronia to jednak raczej manifestacja pokojowego współistnienia niż chęci współpracy. Biedroń konsekwentnie odmawia bowiem wikłania go w personalno-środowiskowe układanki. Najwyraźniej nie interesuje go rola lewicowego mesjasza ani nowego Kwaśniewskiego przeprowadzającego poobijane szeregi lewicy przez Morze Czerwone. Gdy na początku tego roku Barbara Nowacka zaprosiła stronnictwa z lewej strony do rozmów o współpracy, krzesło dla Biedronia stało puste. Od tego czasu jego relacja z szefową Inicjatywy Polskiej już nie jest tak bliska jak w poprzednich latach. W słowniku prezydenta Słupska słowo „lewica” praktycznie zresztą nie istnieje. Wiele za to retorycznych zamienników: strona progresywna, europejska, nowoczesna. Niby to samo, ale różnica jest istotna. Gdyż Biedroń – nawet jeśli na każdym kroku krytykuje wspólnotowe, patriotyczne uniesienia prawicy – równie odległy jest od równościowych utopii lewicy. Jego rozumienie emancypacji zawsze było bliższe liberałom; jest orędownikiem postępu raczej w kulturze i obyczajowości niż na gruncie stosunków społecznych. Nieraz podkreślał, że jego ideałem jest państwo, w którym każdy obywatel może praktykować własny styl życia i nikt się go nie czepia. Znamienne, że nawet w obszernym wywiadzie rzece „Pod prąd” Biedroń ucieka przed klarownym wyłożeniem swych ekonomicznych poglądów. Można się ich domyślać jedynie kontekstowo. Pytany o sprzątanie Polski po rządach PiS potrafi na jednym wydechu wymienić odbudowę służby cywilnej i Trybunału Konstytucyjnego oraz „powrót do polityki ograniczania deficytu budżetowego”. Zaraz oczywiście zastrzegając, że to, co dobre (czyli program 500+), należy zostawić. Mimo wszystko z Adrianem Zandbergiem trudno byłoby mu znaleźć wspólny język. Jego sukces w zarządzaniu Słupskiem też zresztą trafi do przekonania głównie liberałom. Przejął bowiem straszliwie zadłużone miasto i w trakcie kadencji zdołał wyprowadzić jego finanse na prostą. Poproszony w rozmowie z POLITYKĄ o doprecyzowanie poglądów ekonomicznych deklaruje się jako zwolennik solidaryzmu. Choć to akurat doktryna wywodząca się z katolickiej nauki społecznej, akcentująca wspólnotę interesów wszystkich obywateli i grup, oparta na dobrowolnym dialogu. Mimo pewnych zbieżności trudna do pogodzenia ze sprawiedliwością społeczną z programów lewicy, którą gwarantować powinno rozstrzygające konflikty klasowe państwo. Planowany ruch Biedronia nie będzie więc typową lewicą, nawet jeśli lewicowe elementy znajdą się w programie wyborczym. Prędzej należy spodziewać się liberalno-socjaldemokratycznej hybrydy. Główne założenia programowe mają się wyłonić w cyklu debat pod hasłem „Scenariusze dla Polski”, do których Biedroń zaprosił przedstawicieli think tanków reprezentujących rozmaite nurty ideowe. Od lewicowej Fundacji Kaleckiego po liberalne Atlantic Council. Projekt oficjalnie został nawet otwarty, lecz do żadnej debaty jeszcze nie doszło. Wobec tego pozostają Biedroniowi w zanadrzu ogólne frazesy, które serwuje mediom w antypolitycznej zawiesinie ogólnej „fajności”. Prezydentowi Słupska marzy się więc fajna polityka, fajna demokracja, takież państwo. Pragnie współpracować z fajnymi ludźmi i robić fajne rzeczy. Ewentualnie proponuje „fajny projekt polityczny, który łączy zamiast dzielić”. W większych dawkach ta retoryka może oczywiście wywołać nudności, więc niejeden dobrze życzący Biedroniowi zdążył już załamać ręce nad jego ostatnimi występami. Tym bardziej że Biedroń coraz częściej wpada w populistyczne tony. A to stwierdzi, że przyszły projekt (którego rzecz jasna nie zapowiada!) będzie realizował „z ludźmi, a nie z politykami”. Po czym doda, że czas zasypać podziały na lewicę i prawicę. Tudzież „odebrać politykom zabawki”. Chodzi bowiem o to, aby odesłać na zielo

