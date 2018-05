Sławomir Mizerski Mizerski na bis Odwrót posła Coraz głośniej słychać opinię, że za to, co wygadują w Sejmie niektórzy posłowie, w ogóle nie powinni dostawać pieniędzy.

Polityka Wychodząc naprzeciw społecznym postulatom, partia rządząca od lipca ogranicza pensje posłów o 2 tys. zł brutto. Postulaty, aby posłowie zarabiali jak najmniej, są formułowane od dawna i partia rządząca nie mogła ich dłużej lekceważyć, zwłaszcza że – jak słusznie zauważyła posłanka Szydełko z PiS – „niższych wynagrodzeń oczekują od nas wyborcy, którzy tak, a nie inaczej oceniają naszą pracę”. Wśród wielu Polaków panuje przekonanie, że posłowie mają za dobrze, co stoi w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Dlatego powinni mieć tak jak wszyscy, a może i gorzej, co prawdopodobnie nie doprowadzi do polepszenia niskiej jakości świadczonych przez nich usług, ale przynajmniej ukróci trwonienie przez nich naszych pieniędzy na alkohol, garnitury, broszki i drogie zegarki. Za największe grzechy posłów, na szczęście tylko opozycyjnych, posłanka Szydełko uważa „chodzenie po krzesłach, gaszenie światła podczas komisji, okrzyki, blokowanie mównicy, nieparlamentarny język". Nic dziwnego, że w reakcji na takie zachowania marszałek Kuchciński prace Sejmu stopniowo wygasza, ograniczając jednocześnie swobodę wypowiedzi posłów, co ma stopniowo doprowadzić do tego, że w ogóle przestaną się odzywać, a najlepiej także pojawiać w budynku na Wiejskiej. Coraz głośniej słychać opinię, że za to, co wygadują w Sejmie niektórzy posłowie, w ogóle nie powinni dostawać pieniędzy. Wszystkimi wstrząsnęła zwłaszcza niedawna wypowiedź posła Żalka na temat tego, co protestujący w Sejmie opiekunowie i

