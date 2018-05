Rafalska: Podatek solidarnościowy będzie płacony od 2019 roku

„Rząd premiera Mateusza Morawieckiego dotrzymuje słowa. Dzisiaj chcemy pokazać pakiet rozwiązań, mapę dojścia do tego, żeby osobom niepełnosprawnym w naszym kraju żyło się inaczej niż dzisiaj” – mówiła w czasie konferencji prasowej Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i minister finansów Teresa Czerwińska zaprezentowały założenia systemu pomocy osobom niepełnosprawnym. Ma on się opierać na trzech fundamentach – solidarnościowym funduszu wsparcia, pakietu społecznej odpowiedzialności i programu Dostępność plus.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie zasilany z dwóch źródeł:

Daniny solidarnościowej od osób, które zarabiają ponad 1 mln rocznie. Danina będzie wynosiła 4 proc. od nadwyżki dochodów wynoszących ponad 1 mln zł. Rząd określa dochody z daniny na 1,15 mld zł rocznie. Części składki od wynagrodzeń na rzecz funduszu pracy (0,15 proc. z 2,45 proc.), co ma dać ok. 650 mln zł rocznie.

Wysokość budżetu Funduszu ma łącznie wynosić ok. 1,8 mld zł. Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będą przeznaczone na potrzeby osób niepełnosprawnych od 2020 roku.

„Przedstawiliśmy bardzo szeroką ofertę pomocy niepełnosprawnym. Postulaty niepełnosprawnych protestujących w Sejmie były dwa. Jeden został zrealizowany błyskawicznie. Nasze propozycje jak najbardziej spełniają ten drugi postulat w znacznej części” – mówiła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. I dodała, że „hierarchia ważności istotnych kwestii, na które będą przeznaczane pieniądze dla osób niepełnosprawnych, będzie skonsultowana, uzgodniona z reprezentacją osób niepełnosprawnych, fundacjami, stowarzyszeniami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Protest niepełnosprawnych trwa

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy od 18 kwietnia protestują w Sejmie, domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Chodzi o zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy. W środę Sejm uchwalił ustawę, która zakłada, że renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 roku z mocą od 1 czerwca.

Drugi postulat to wprowadzenie dodatku „na życie”, zwanego też „rehabilitacyjnym”, dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie. Protestujący przedstawili w poniedziałek kolejną propozycję w tej sprawie: od września 2018 roku 250 zł, od stycznia 2019 roku – dodatkowo 125 zł i od stycznia 2020 roku również 125 zł, co dałoby w sumie 500 zł.

