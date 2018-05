Polska prawica zachwycona wielbicielem Putina

W miniony weekend odbył się w Warszawie kongres Polska Wielki Projekt, impreza organizowana przez intelektualistów wspierających PiS. Kongres wpisał się już w polityczny i ideologiczny pejzaż prawicy, kilka lat temu na tej właśnie imprezie Jarosław Kaczyński poznał Piotra Glińskiego, późniejszego kandydata na „technicznego premiera”. Twarzami kongresu są europosłowie PiS Ryszard Legutko i Zdzisław Krasnodębski.

Teraz czytam relację z tegorocznej edycji kongresu w portalu wPolityce.pl, a tam natrafiam na fragment taki, pochodzący z dyskusji o europejskich wartościach: „Unia Europejska przekształca moralność chrześcijańską w coś innego, niż jest. Demokracja została zmieniona. Instytucje kościelne przygotowały grunt demokracji, a dzisiaj nie jest ona respektowana, jeżeli chodzi o poziom obywatelski. Polska, Węgry są dla Unii państwami, które zaprzeczają wszystkim wartościom. Wszystkie wartości Unii wywodzą się z chrześcijaństwa, a Unia przypisuje je sobie”.

Kim jest Aymeric Chauprade?

Mniejsza o treść, autor jest interesujący. Mówił tak „dr Aymeric Chauprade, francuski polityk”. Tak tego europosła przedstawiła redakcja wPolityce.pl. Bardzo skromnie jak na tak ciekawą postać.

Chauprade to były doradca do spraw zagranicznych Marine Le Pen, liderki Frontu Narodowego, sam w 2014 roku został europosłem z listy Frontu, ale po roku opuścił partię.

Gość kongresu Polska Wielki Projekt dał się poznać jako wielbiciel Władimira Putina. Był jednym z bohaterów tekstu „New York Timesa”, który już w 2014 roku opisywał związki skrajnej europejskiej prawicy z putinowską Rosją. Chauprade diagnozował kiedyś, że Rosja „stała się nadzieją dla świata w walce z totalitaryzmem”. W 2014 roku wraz z towarzyszami z węgierskiego Jobbiku i innych skrajnie prawicowych partii monitorował tzw. referendum krymskie, które miało zalegalizować agresję Rosji na Ukrainę. Chauprade uznał, że referendum było w porządku.

Teraz ten „francuski polityk” robi za autorytet na pisowskiej z ducha imprezie, sącząc miły dla prawicowego audytorium przekaz o silnej wartościami Polsce i konieczności obrony tychże wartości.

Tyle że jakoś się na tym świecie tak składa, że jak ktoś mówi dużo o suwerenności, tradycyjnych wartościach i zgniłym Zachodzie, to nader często stoi za tym kimś Putin. Trochę śmieszno i trochę straszno, że elity intelektualne PiS tego nie widzą, a jeśli widzą i mimo to zapraszają takich ludzi jak Chauprade, to już tylko straszno.

