Szef MSW, jako nadzorujący Fundację Wolni Obywatele RP, skorzystał z art. 14 ustawy o fundacjach, która mówi, że „Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem”, to organ nadzorujący może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie „zarządcy przymusowego”. Ów zarządca może robić z fundacją, co zechce. W tym dysponować jej majątkiem.

Obywatele RP przez pierwszy rok działania w ogóle nie byli organizacją, więc nie było kogo rozwiązywać czy przejmować. Po roku, dla finansowania działalności Obywateli RP, stworzyli Fundację Wolni Obywatele RP. Dzięki temu mogli zbierać datki. I robią to z sukcesem.

Władza uruchomiła mechanizm przejęcia Obywateli RP niemal natychmiast, gdy powstała fundacja. Wpisano ją do rejestru fundacji i stowarzyszeń 25 maja 2017 r., a już w lipcu ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak, który według statutu fundacji jest organem nadzorującym, wezwał ją do „zaprzestania naruszania prawa i postanowień statutu”, co jest pierwszym krokiem do ustanowienia zarządu przymusowego. W listopadzie złożył wniosek o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie jej zarządcy przymusowego. Zarzuty: znieważanie organów władzy publicznej i blokowanie miesięcznic smoleńskich. Nowy minister – Joachim Brudziński – podtrzymał ten wniosek.

Minister wykorzystał fakt, że Obywatele RP oficjalnie głoszą, że działają metodą obywatelskiego nieposłuszeństwa: sprzeciwiają się prawu, które uznają za bezprawne, bo sprzeczne z konstytucją i wartościami, na których jest oparta. W deklaracji programowej piszą, że ich celem jest „opór wobec demontażu instytucji polskiego państwa prawa dokonywanego przez rządzące PiS, jak również wobec niszczenia obywatelskich postaw demokratycznych, które odbywa się równocześnie przy udziale elektoratu tej partii”.

Obywatelskie nieposłuszeństwo jako pokojowy sposób walki z łamiącą podstawowe wartości władzą i niesprawiedliwym prawem ma tradycję ciągnącą się od starożytnej Grecji (Antygona), przez kolonialne Indie (Mahatma Gandhi), amerykański rasizm (Martin Luther King) czy podziemną opozycję w PRL. Zawiera trzy elementy: działanie bez przemocy, złamanie prawa i poddanie się za to karze. Cel zaś powinien wykraczać poza interes osobisty i dotyczyć dobra ogółu.

Obywatele pod sąd

Obywatele RP stają przed sądami za blokowanie zgromadzeń: miesięcznic smoleńskich, wbrew konstytucji ustanowionych zgromadzeniami uprzywilejowanymi, i przemarszów nacjonalistów pod nazistowskimi hasłami. Stają przed sądami za „wkraczanie” na teren Sejmu, które za rządów PiS stało się „naruszaniem miru domowego marszałka Sejmu”.

Chcieli stanąć przed sądem za znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy, którego za łamanie konstytucji – w autodonosie do prokuratury – nazwali „kłamcą i krzywoprzysięzcą, niegodnym sprawowania żadnej godności w Rzeczypospolitej”. I deklarowali: „Mam pełną świadomość, że naruszam Art. 135. § 2. Kodeksu karnego, narażając się na karę do 3 lat pozbawienia wolności. Deklaruję gotowość poniesienia tych konsekwencji”. Prokuratura nie chciała ich ścigać za znieważenie prezydenta i odmówiła wszczęcia postępowania. Można się domyślać, że władza nie chciała, by sąd oceniał, czy prezydent rzeczywiście łamie konstytucję.

Obywatele RP stają też przed sądami za zwykłe, nie w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa, korzystanie z wolności słowa i zgromadzeń. Np. za wyświetlanie na murach haseł w obronie konstytucji, używanie nagłośnienia podczas zgromadzeń czy robienie pikiet solidarnościowych pod komendami policji, gdzie przesłuchiwano lub przetrzymywano zatrzymanych Obywateli RP.