Agnieszka Sowa Nie będzie zakazu hodowli zwierząt futerkowych? Futra od prezesa

Lech Muszyński/PAP Wycofanie się z zakazu hodowli zwierząt futerkowych jest interpretowane jako sygnał słabnącej pozycji prezesa. PiS wycofuje się z zakazu hodowli zwierząt na futra i obostrzeń dotyczących uboju rytualnego. I to mimo zaangażowania Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński osobiście się pod projektem nowelizacji podpisał, a nawet wystąpił w spocie kampanii fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!. „To kwestia serca” – mówił prezes o zakazie hodowli na futra w listopadzie zeszłego roku. Mamy jednak już 2018, rok wyborczy, i politycy ugięli się pod presją lobby futrzarskiego i mięsnego.

