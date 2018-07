Sławomir Mizerski Mizerski na bis Wzór polskiego żołnierza Uważam, że atak oddziału złożonego z żołnierzy o rozmytym wizerunku poważnie utrudni przeciwnikowi obronę przed nim.

W mediach czytam o istnieniu planu „Tytan”, w ramach którego do niedawna prowadzono m.in. prace nad specjalnym wzorem maskującym na mundurach, mającym „rozmywać” wizerunek polskiego żołnierza idącego do ataku. Moim zdaniem wzór wymyślony w ramach planu „Tytan” może zupełnie zmienić obraz tego żołnierza. Obecnie polski żołnierz, zarówno idący do ataku, jak i wycofujący się na z góry upatrzone pozycje, jest nierozmyty i z tego powodu wyraźnie widoczny, co ujawnia braki w jego umundurowaniu i uzbrojeniu, a przez to osłabia jego wizerunek. Rozmycie wizerunku żołnierza sprawi, że jego wygląd i przestarzałe uzbrojenie zyska na atrakcyjności i zwiększy jego wartość bojową w oczach zdezorientowanego przeciwnika. Uważam, że atak oddziału złożonego z żołnierzy o rozmytym wizerunku poważnie utrudni przeciwnikowi obronę przed nim. Rozmyty i wyglądający bardzo niewyraźnie polski oddział będzie się zlewał z tłem, np. z drzewami i krzewami, na skutek czego przeciwnik nie będzie pewien, czy widzi nacierający oddział czy las. Pomysł jest już co prawda ograny, bo efekt nacierającego lasu wykorzystał swego czasu Szekspir, ale dzięki planowi „Tytan” po raz pierwszy może on być wykorzystany nie w literaturze, ale w prawdziwej akcji. W ramach planu „Tytan”, który kosztował już kilkadziesiąt milionów złotych, żołnierze oprócz mundurów z rozmywająco-kamuflującym wzorem mieli otrzymać supernowoczesny ele

