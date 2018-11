Piotr Pytlakowski Nowy wzór paszportów budzi kontrowersje Z Bogiem w świat

Nowy wzór dokumentu obowiązuje od 5 listopada. Jest w nim ojczyzna, jest honor. I jest Bóg. Książeczka do nabożeństwa? Nie, to polski paszport. Okładka w kolorze bordowym ze złotym orłem, a na kolejnych stronach, jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, „motywy graficzne przedstawiające najważniejsze dla odzyskania niepodległości postacie, wydarzenia, miejsca i symbole”. Na tych postaciach, miejscach i symbolach służby graniczne będą wbijać stemple ze zgodą na wjazd i wyjazd. Stempelek na twarzy Piłsudskiego zniekształci nieco motyw graficzny, ale to bez znaczenia. Polski paszport narodowy ze stemplem czy bez i tak będzie dumny i pełen chwały. Na miarę patriotycznych oczekiwań. Nowy paszport opracowano dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Na kolejnych stronach widnieją daty 1918–2018, a wszystkie motywy graficzne nawiązują wprost do 1918 r. i kilku następnych lat, kiedy polska świeżo odzyskana państwowość jednoczyła mieszkańców trzech zaborów i krzepła. Wszystkie poza jednym. Na stronie tzw. personalnej z danymi posiadacza paszportu umieszczono dewizę „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Uzasadnienia dla umieszczenia tego akurat hasła nie podano. Pojawiło się bez zapowiedzi i wywołało małą burzę. Niektórzy uznali bowiem, że taki napis łamie konstytucyjną zasadę świeckiego państwa. Wzory paszportów zmieniane są mniej więcej co 10 lat, głównie z powodów bezpieczeństwa. Projekty są wszechstronnie i coraz lepiej chroniące przed fałszerstwami. Najnowszy wzór pod tym względem jest, jak mówią fachowcy z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i MSWiA, prawie doskonały. Użyto (cokolwiek dla laika by to miało znaczyć, ale dla ekspertów jest jasne jak słońce) farby optycznie zmiennej, nitki zabezpieczającej widocznej w świetle UV, pola Multiple Laser Image (MLI) z elementami transparentnymi w systemie SAFE-I i oznaczeń indywidualnych dla każdego paszportu, w tym chipa z danymi posiadacza. Kluczowe strony personalne są nie do podrobienia. Znacznie gorzej oceniono pomysły mające nadać paszportowi wymiar historyczno-patriotyczny. Na początku przymiarek do stworzenia projektu wybuchł nawet skandal międzynarodowy, bo Litwa i Ukraina oficjalnie zaprotestowały na wieść, że wśród motywów graficznych polskie MSWiA zamierza umieścić wileńską Ostrą Bramę i cmentarz Orląt Lwowskich. Uznały, że umieszczanie w paszportach innych państw wizerunków obiektów znajdujących się na ich terytorium to naruszenie norm międzynarodowych. Co ciekawe, wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński winą za ten incydent dyplomatyczny obciążył polską opozycję parlamentarną i niektóre media, bo „strasznie mocno to akcentowały”, a emocje wokół tej sprawy „zostały tu w Polsce wywołane i tym zainteresowały się te kraje”. W końcu uwzględniono sprzeciw naszych sąsiadów i oba obiekty wykreślono ze spisu propozycji. Pod egidą MSWiA ogłoszono i doprowadzono do finału kampanię społeczną „Zaprojektuj z nami polski paszport 2018”. W internetowym głosowaniu demokratycznie wybierano motywy z listy przedstawionej przez resort, a przygotowanej przez zespół historyczno-polityczny, zwany grupą ekspercką. Ale wszystkich decyzji demokratycznym procedurom nie poddano. Eksperci stworzyli listę 26 postaci, miejsc i wydarzeń, z których połowę sami zaklepali, a pod głosowanie poddano 13 motywów, z których obywatele mieli wybrać sześć. Zagłosowało ponad 763 tys. osób. Najwięcej głosów (ponad 87 tys.) padło na krakowski Kopiec Czynu Niepodległościowego, jak ten pomnik nazwano w oficjalnych dokumentach kampanii społecznej. Zaledwie nieco ponad 100 głosów mniej padło na wizerunek Gabriela Narutowicza. Przepadł natomiast gen. Józef Haller. I znów mały zgrzyt, bo przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem dr Jerzy Bukowski sprostował: właściwa nazwa kopca brzmi „Kopiec im. Józefa Piłsudskiego”, a zwyczajowa to Mogiła Mogił, z uwagi na to, że złożono tu ziemię z ponad 4,5 tys. miejsc, w których przelano krew Polaków, czyli z pól bitewnych i miejsc kaźni. Wśród wizerunków postaci, miejsc i symboli wybranych do ozdobienia paszportów umieszczono w kolejności, jaką zajmą w dokumencie: Józefa Piłsudskiego, Legionistów z Orzełkiem Legionowym (ówczesny minister MSWiA Mariusz Błaszczak ujawnił, że swój głos oddał właśnie na Orzełka), Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Antosia Petrykiewicza (14-letni obrońca Lwowa w 1918 r., śmiertelnie ranny w walce o Persenówkę), Bitwę Warszawską, Order Virtuti Militari, Ignacego Daszyńskiego, Gabriela Narutowicza, odznakę pamiątkową Wojsk Wielkopolskich, Korpus Ochrony Pogranicza, Powstańców Śląskich, Mogiłę Mogił, Grób Nieznanego Żołnierza i wizerunek Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wszystkie wymienione symbole, miejsca i postacie nie budzą wątpliwości – poza faktem, że zabrakło na tej liście kobiet – mają bowiem ścisły związek z odzyskaniem niepodległości. Jak trafiła do paszportu niemająca nic wspólnego z odrodzeniem państwa polskiego w 1918 r. dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna” – nie wiadomo. Nie było jej w propozycjach dla głosujących, nie wskazali tego hasła historycy z grupy eksperckiej. Pojawiła się dopiero w załącznikach do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji o zmianie dokumentów paszportowych. Ogłoszono je 22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw. O ile wizerunki postaci, miejsc i symboli zostały opisane i trudno ich nie zauważyć, to „Bóg, Honor, O

