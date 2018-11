Bartek Dobroch O ładniejszej stronie Polski – rozmowa z krajoznawcą Adamem Robińskim Odcisk krajobrazu Polska monotonna? Wcale taka nie jest – przekonuje Adam Robiński, współczesny krajoznawca, autor książki „Hajstry”.

Maciej Safaryn/EAST NEWS Biebrza. BARTEK DOBROCH: – Krajoznawca? To brzmi jakoś staroświecko.

ADAM ROBIŃSKI: – Pojęcie jest faktycznie mocno zakurzone. Krajoznawstwo jako idea polityczna wzięło się z czasów rozbiorowych. Polski nie było na mapach, ale istniała w świadomości jej mieszkańców. Pielęgnowanie tej wiedzy poprzez poznawanie polskiej ziemi i jej mieszkańców było odpowiedzią na zabiegi rusyfikacyjne i germanizacyjne. Kluczowe było m.in. rozpoznanie takich elementów jak mniejszości etniczne, kultura żydowska, łemkowszczyzna.

BARTEK DOBROCH: – Krajoznawca? To brzmi jakoś staroświecko. ADAM ROBIŃSKI: – Pojęcie jest faktycznie mocno zakurzone. Krajoznawstwo jako idea polityczna wzięło się z czasów rozbiorowych. Polski nie było na mapach, ale istniała w świadomości jej mieszkańców. Pielęgnowanie tej wiedzy poprzez poznawanie polskiej ziemi i jej mieszkańców było odpowiedzią na zabiegi rusyfikacyjne i germanizacyjne. Kluczowe było m.in. rozpoznanie takich elementów jak mniejszości etniczne, kultura żydowska, łemkowszczyzna. W niepodległej Polsce krajoznawstwo zmieniło trochę swój cel, teraz miało pozszywać terytorium po rozbiorach, pokazać, że Galicja i wschodnie Mazowsze to jest jedność. Ale cały czas chodziło o obecnych na naszych ziemiach ludzi i ich kulturę. A ty skupiasz się bardziej na tym, co przyrodnicze i krajobrazowe, a nie kulturowe? Szukam pierwotnego znaczenia przywiązania do ziemi. Staram się wręcz unikać głębszych ludzkich kontekstów. Raczej nie jeżdżę po dworkach i po pałacykach, a opuszczone wsie w Karpatach znajduję przypadkiem. Nie jestem wierny tradycyjnemu rozumieniu krajoznawstwa, formatuję ten termin według własnych potrzeb. Pytam samego siebie: co to znaczy czuć się Polakiem? Możesz iść z flagą na marsz, a możesz też szczerze zainteresować się tym, co masz dookoła. Ta druga opcja rodzi moim zdaniem o wiele więcej owoców. Krajoznawstwo kojarzy mi się jeszcze z czasami, w których się wychowaliśmy. Z PTTK, z popularnością takich periodyków jak „Poznaj Swój Kraj”. Po przemianach zainteresowaliśmy się światem poza Polską i ruszyliśmy z walizkami i plecakami na podbój obcych krajów. Ale mnie się wydaje, że ten czas, gdy możemy polecieć za grosze do Australii, jest stanem tymczasowym. Wydaje nam się, że świat rzeczywiście jest globalną wioską, ale zasoby, z których czerpiemy te wygody, kiedyś się wyczerpią. Na razie za tanie bilety lotnicze płaci środowisko, w którym żyjemy, za jakiś czas okaże się, że dłużej tak się nie da. I skończą się wakacje w Azji. Wiem, że brzmi to jak czarnowidztwo, ale jeśli nasze podejście do ochrony przyrody się nie zmieni, to prędzej czy później na powrót będziemy bezradni wobec odległości. Jako społeczeństwo cały czas jesteśmy na etapie zachłyśnięcia się tym, co dalekie. Jeśli z Warszawy do Przemyśla jadę pięć godzin, a w tym czasie dolecę na Wyspy Kanaryjskie, to naturalnym odruchem jest wybór Kanarów. Bo tam egzotyka jest bardziej oczywista niż pod Przemyślem. Twoją debiutancką książkę „Hajstry” odczytuję w duchu frazy Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Zrozumiałem, jak słabo znam swój kraj. Ja też go słabo znam. Urodziłem się i wychowałem w Warszawie, a Pustynia Błędowska zawsze była dla mnie jednozdaniową ciekawostką z podręcznika do geografii. Dzieci z Warszawy nie jeżdżą też w Góry Świętokrzyskie, co dla dzieci z Kielc jest codziennością. Z kolei ludzie z południowo-zachodniej Polski wcale nie znają Mazur, bo to dla nich za daleko. Siłą rzeczy dzielimy tę Polskę na fragmenty i znamy tylko wyrywkowo. Dla przeciętnego turysty, który przejeżdża przez Polskę, wydaje się ona bardzo monotonna. Jeden rzut oka na mapę mówi, że wcale taka nie jest. Patrzysz od północy i widzisz morze, dalej krajobraz młodoglacjalny, który jest pofałdowany, jeziora, potem płaskie Mazowsze, wyż, pogórze, dwa pasma górskie różniące się wiekiem, a przez to i krajobrazami. Ten nasz pasowy układ daje gigantyczną różnorodność. Znajdź drugi taki kraj w Europie… Z łatwością! Gdzie nam do Włoch, w których są Alpy, Dolomity, wielkie jeziora polodowcowe, Nizina Padańska, skaliste wybrzeża Morza Tyrreńskiego i łagodne Adriatyku, Apeniny, wyspy, wulkany… No tak, Włochy mogłyby być w czołówce, ale to nie znaczy, że jesteśmy na szarym końcu pod względem atrakcyjności. Myślę, że znajdujemy się gdzieś między czubem a połową. Dla turystów z zagranicy Polska jest atrakcyjna przez to, że nie jest tak rozwinięta jak Zachód. Bagna Biebrzańskie to fenomen, którym się zachwyca cała zachodnia Europa, bo oni już dawno osuszyli wszystko, co mieli mokrego, i płacą teraz mnóstwo pieniędzy, by przywracać tereny podmokłe. W Wielkiej Brytanii ptasiarze wymuszają na państwie renaturalizację takich ziem. Żeby trafić w takie miejsce, trzeba jednak w Polsce zjechać na boczne drogi. Niemiecki dziennikarz Wolfgang Büscher, który podczas swojej podróży piechotą z Berlina do Moskwy szedł przez Polskę, dostrzegał głównie monotonię. „Z drogi do Skwierzyny i dalej do Szamotuł nie zostało mi w pamięci nic poza kilkoma milczącymi krajobrazami. Lasy i pola. Pola i lasy”. Bo on chciał jak najszybciej tę Polskę przejść, celem była Rosja. Nie zależało mu specjalnie na poznawaniu różnorodności czy zbaczaniu z trasy. Więc się zbyt mocno nie rozglądał. Poza tym ja lubię milczące krajobrazy. U mnie boczne drogi wzięły się głównie z potrzeby uniknięcia tłumu. Zakopane jest przykładem skrajnym. Dużo częściej jeździłbym w Tatry, gdyby nie to, że wszyscy jeżdżą w Tatry. Myślę, że Polacy narzekają, że Polska jest nudna, bo ciągle jeżdżą w te same miejsca. Święta trójca Warszawy to właśnie Zakopane, Mikołajki i Władysławowo. Góry, jeziora i plaża. Pakiet uniwersalny: coś na zimę, coś na wiosnę, coś na lato. Dowiadywałeś się o Polsce nieznanej głównie z książek? Bardzo różnie. Łuk Mużakowa poznałem dzięki filmowi na festiwalu w Ińsku, o Pulwach dowiedziałem się z książek Lechosława Herza, który jest naszym narodowym skarbem. Na Pogórze Przemyskie zabrali mnie ludzie z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Ale prawdę mówiąc, ja w „Hajstrach” wcale nie chciałem pisać o Polsce, tylko o naszej bliskiej przestrzeni. Aspekt odległości był ważniejszy niż symbole, barwy narodowe i mówienie, że nasze jest fajniejsze niż wasze. Chętnie powołujesz się na Wernera Herzoga i jego z jednej strony bliskie podejście do interesujących go miejsc, a z drugiej – pokonywanie pieszo dużych przestrzeni. Tobie chodzi jednak o to, by porzucić samochód i zajrzeć tam, gdzie nie jesteśmy w stanie dojechać. Możesz zabrać dzieci na Pustynię Błędowską, podjechać na parking w Kluczach, przejść ścieżką edukacyjną skrajem pustyni i mieć poczucie, że zobaczyłeś pustynię. A możesz też ją prawdziwie poczuć. Zejść ze ścieżki i wejść w ten piach. W głąb krajobrazu. Kiedy nie ma dróg, bo organizacja przestrzeni ich po prostu nie uwzględnia, jesteś skazany na własne nogi, ewentualnie narty. Ale Herzog jest dla mnie ważny również dlatego, że pokazuje, jak istotne są odmienne perspektywy. To jest facet, który z ziemskich krajobrazów tworzy obce planety. Pisząc swoją książkę, odmieniałem rzeczownik „perspektywa” przez wszystkie przypadki. Jasne, Polska ze zwykłej, codziennej perspektywy może być postrzegana jako nudna. Więc dlaczego wszyscy zachwycają się zdjęciami Kacpra Kowalskiego, który z paralotni fotografuje przecież te same krajobrazy? Kopalnia odkrywkowa oglądana z ziemi jest paskudna, z lotu ptaka to niemal dzieło sztuki. Weźmy Wisłę widzianą ze środka jej nurtu. Gdy zrozumiesz, ile się trzeba nawiosłować, żeby na Mazowszu przepłynąć ją z jednego brzegu na drugi, zaczniesz mieć szacunek do tej rzeki. Czy do poznawania niektórych miejsc inspirowała cię czasem sama mapa? Oj tak, bo jak powiedział Michał Książek, kartografia to czwarty rodzaj literacki po poezji, prozie i dramacie. Uwielbiam czytać mapy. Ostatnio powiedziałem żonie, żeby w ramach gwiazdkowego prezentu pojechała do sklepu podróżniczego i na chybił trafił kupiła mi mapę jakiegoś miejsca, w którym nigdy nie byłem i w które nigdy nie pojadę. Mapa działa na wyobraźnię. Białe plamy, które białymi plamami są tylko z naszej subiektywnej perspektywy. Jesteśmy jednym z lepiej zmapowanych krajów w Europie i jednym z najbardziej szczegółowo ponazywanych. Bo nazwy towarzyszą ludziom, i tam, gdzie dużo ludzi, będzie dużo nazw. Polska jest krajem gęsto zaludnionym. Nazw nie ma tylko tam, gdzie krajobraz z różnych przyczyn leży odłogiem. Na przykład na Łuku Mużakowa, gdzie jeziorka pokopalniane pojawiły się stosunkowo niedawno, a ponieważ teren nie sprzyja jeszcze turystyce, więc nikt nie kłopotał się wymyślaniem toponimów. Ale już w północnej części tego samego Łuku Mużakowa, gdzie górnictwo zniknęło najwcześniej, jeziora uległy naturalizacji, są zarybiane, pojawiają się wędkarze, a z nimi i nazwy własne. Porządzie, Grąziowa, Kopaniec – nazwy, które przytaczałeś w „Hajstrach” – są tak enigmatyczne, że tylko brzmienie wskazuje na to, że określają miejsca znajdujące się w Polsce. Lubisz nazwy? Wolę miejsca, gdzie tych nazw nie ma, bo wtedy mam złudne wrażenie, że nikogo przede mną tam nie było. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to oszukiwanie samego siebie, ale co z tego, skoro mogę się poczuć gdzieś, jakbym był tam jako pierwszy. Czego o miejscach, które odwiedzałeś, nie mogłeś dowiedzieć się z książek czy z map, a dowiadywałeś się dopiero na miejscu? Tego, jaki jest ich aktualny stan przyrodniczy. Przyroda j

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.